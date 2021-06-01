郭董買疫苗40hrs送件！內行曝「29↑關卡刁難」：審到天荒地老

記者邱晟軒／綜合報導

鴻海集團與永齡基金會今（1）日已完成備齊8項規定文件，並於中午12時向衛福部遞件完成，陳時中也表示，感謝郭台銘的積極辦理，相關資料將由食品藥物管理署檢視。對此，有網友悲觀表示，計劃書這種東西，都是看政府要不要審而已，不管是多標準的計劃書，都可以審到天荒地老。

針對爭取疫苗一事，永齡基金會已完成主管機關所需8項內容，備齊公文與文件，基金會創辦人夫人曾馨瑩也在今中午12時向衛生福利部食品藥物管理署遞件。

陳時中今在防疫記者會上也指出，已經收到郭台銘透過永齡基金會的購買疫苗文件，目前都在檢視相關資料，有需要協助的會聯繫對方，讓事情更加順利，而且永齡基金會送件的資料很具體，中央將會積極協助。

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▲郭台銘申購500萬劑BNT疫苗，妻子曾馨瑩赴食藥署完成遞件。（圖／郭台銘辦公室提供）

對此，有網友在批踢踢上表達自己對公家單位辦事效率的看法，「計劃書這種東西，都是看政府要不要審而已，不管是多標準的計劃書，都可以審到天荒地老。」

原PO進一步解釋，「光是計畫書的部分就可以刁難的有：執行人員名單、執行人員連絡方式、本計畫期程以及進度表、本計畫審查依據、本計畫執行管制表、醫療用品品質管制表、安全管製表、管制人員證照、管制人力是否充足、是否有醫師背書、衛福部核可證照、原廠試驗資料、執行單位權責劃分、疫苗進關海關檢查表、執行樹狀圖、執行管制表、Bar Chart、執行地址、進貨路線規畫、進貨人員證照、分發計畫、包裝垃圾處理計畫等，「大概還可以寫一百條沒營養，但是看起來好像很有道理的章節。」

原PO表示，可能還會針對檢討是否有考慮男女比、是否考慮兒童劑量、是否考慮重症患者施打包裝、藥劑比重換算、運送過程損耗估計、參考文獻以及參考文獻攻防。

▲郭台銘申購500萬劑BNT疫苗，妻子曾馨瑩赴食藥署完成遞件。（圖／郭台銘辦公室提供）

他最後表示，這一堆狗屁倒灶的東西一個一個跟你慢慢玩慢慢審，這次沒審到，下期審查再給你加一百條讓你回去改，審到你藥劑過期，政府單位都是看想不想玩你，跟有沒有空玩你而已，「一但單位從上到下都有默契要刁難，想要玩你，可以玩到你連礦泉水都不能進口，還進口疫苗？」

貼文一出後，立刻引起許多網友紛紛留言，「哈！你內行」、「就假裝很難審一路審到高端出貨咩，選我正解」、「有經驗推，這的確是很有可能的結局之一 」、「承辦產假，委員事假，再拖半年」。