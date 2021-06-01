大陸供應COVAX首批1000萬劑新冠疫苗　6月1日開始量產

▲大陸供應COVAX首批新冠疫苗已正式量產。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸首批供應WHO「新冠肺炎疫苗實施計劃」（COVAX）的新冠疫苗，6月1日正式量產。供應COVAX的這批新冠疫苗改採全英文包裝，並增加可監測環境溫度變化的標簽等調整。隨後，大陸外交部新聞發言人汪文斌回應，中方一貫支持「新冠肺炎疫苗實施計劃」，已宣布向其提供1000萬劑疫苗。

汪文斌1日在外交部例行記者會上強調，中方將繼續支持有關企業，加強同「新冠肺炎疫苗實施計劃」以及其他國際組織的溝通協調，為全球早日戰勝疫情繼續做出中國貢獻。

據《澎湃新聞》報導，生產這批疫苗的中國生物黨委書記朱京津在下線生產儀式上表示，今年5月7日，國藥集團中國生物的新冠疫苗成為中國大陸第一個通過WHO緊急使用認證的新冠疫苗，為向COVAX供應新冠疫苗創造了條件。

朱京津稱，此次生產的新冠疫苗實現了幾處換新：一是採用全新全英文的包裝；二是疫苗瓶上有「VVM」標簽，能監測環境溫度的變化；三是疫苗外觀、包裝特別印刷國際監管的二維碼；四是應WHO要求，補充完善了疫苗的說明書。

OVAX是指由全球疫苗免疫聯盟、WHO和流行病預防創新聯盟共同提出並推動的項目，計畫於2021年底前向全球提供20億劑新冠疫苗，目前全球已有100多個國家和地區加入。大陸也於去年10月8日與全球疫苗免疫聯盟簽署協議，正式加入COVAX。

台灣早在去年就加入COVAX，並於去年10月支付訂金給COVAX，洽購476萬劑新冠疫苗。但中央疫情指揮中心指揮官陳時中早前已明白表示，台灣與COVAX簽約時已約定，不接受在大陸製造的疫苗。

5月26日，中國生物科研團隊在《JAMA》雜誌發表新冠滅活疫苗三期臨床試驗結果，為全球第一個正式發表的新冠滅活疫苗三期臨床試驗結果。結果顯示，中國生物兩款新冠滅活疫苗兩針接種後14天，能形成有效保護，且全人群中和抗體陽轉率達99%以上，兩種疫苗組有效率分別為72.8%和78.1%。