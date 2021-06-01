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台中獲2.7萬劑AZ！這10種人優先分配「第8」很貼心　里長也入列

▲▼ 。（圖／擷取自台中市長盧秀燕臉書）

▲2萬7000劑疫苗將優先分配給十大類防疫相關人員。（圖／翻攝盧秀燕臉書）

記者白珈陽／台中報導

台中市繼第一批AZ疫苗1萬7500劑配發到貨後，又將獲得2萬7000劑，台中市副市長黃國榮1日表示，這2萬7000劑疫苗將分配給十大類人員，其中以醫事及相關人員最優先，將分配2.2萬劑，其餘5千劑分別配給警消、環保與垃圾清運人員、防疫計程車駕駛、前進指揮所及快打站人員、前線親訪社工等，全數疫苗將會在4日施打完畢。

黃國榮表示，台中市在5月27日獲得配發的第一批AZ疫苗1萬7500劑，已在昨日全部施打完畢，而第二批的2萬7000劑，昨日已先收到7000劑，預計今日會再收到1萬劑，明日再收1萬劑。

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▲▼ 。（圖／擷取自台中市長盧秀燕臉書）

▲台中市副市長黃國榮於防疫記者會說明疫苗配發。（圖／翻攝盧秀燕臉書）

黃國榮指出，這2萬7000劑絕大部分還是會先分配給醫事及相關防疫人員，包括醫院、診所、衛生所等防疫相關的行政人員，將撥出2萬2000劑，剩下的5000劑分給其餘9類人員，也都是跟防疫相關。

黃國榮說明，9大類之一的「前線醫護的托育人員」，此類人員有很多都是醫護人員，他們因防疫的關係常被臨時徵召，或是24小時值班處理疫情相關事項，此時他們的孩子就須交託給保母或相關機構，因此這些收托人員應該施打疫苗。

另外，「居家檢疫替代所工作人員」及「居家檢疫關懷人員」，此類人員都有接觸到染疫者的風險，所以也優先施打疫苗。

黃國榮說，優先施打的醫事人員的2萬2000劑疫苗，從今日起連續3天，將在台中市18家防疫相關的醫院及各衛生所施打，預計在周四（3日）施打完畢；另外的5000劑，也就是其餘的9大類人員，將安排在周五、安排了5個快打站施打，預計在周五施打完畢。

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