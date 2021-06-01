高雄快篩站增至33處！5類對象速排採檢　第3類全體市民都要注意

▲高雄市五類對象可快篩。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市政府1日召開防疫會議會後記者會，市長陳其賣宣布，將針對5類對象提供快篩服務，包括雙北旅遊史、串門子燒烤店相關、住宿型長照機構等，可到23家採檢醫院或10處社區快篩站安排採檢。

高雄市目前有23處採檢醫院、10處社區快篩站，11日前還會再建置10處社區快篩站，預計將達43站社區快篩服務據點。

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高雄疫情緊扣雙北旅遊史、萬華茶室活動史，包括仁惠醫院1名行政人員、1名女護理師感染，感染源頭與萬華茶室有關；另串門子燒烤餐廳群聚，造成8人染疫，風暴起因也與新北67歲男曾到萬華茶室消費有關。另外，高雄市5月26日新增按摩師父子確診，其中兒子14日線上呼吸道症狀後，曾到診所、社區醫院就診高達10次之多。

▲高雄市政府1日召開防疫會議會後記者會。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁表示，高市府目前針對五類對象提供快篩，包括5月1日有雙北旅遊史民眾，出現疑似症狀者；與串門子燒烤店相關者；7天內出現2次上呼吸症狀者。另外再新增住宿型長照機構所有照護人員及行政人員；地區醫院住院病人、陪病家屬、院內員工及看護，有特定風險地區或地點活動史，可洽23家採檢醫院、10處快篩站安排採檢。

陳其邁指出，高雄市所有負壓隔離病房及珠則病房，目前收治約1成病患，仍有9成量能。

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