前立委被爆插隊「貴賓室打疫苗」　醫院還原過程...但陳其邁怒了

▲國民黨前立委黃昭順遭爆耍特權施打疫苗。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者許宥孺／高雄報導

國民黨前立委黃昭順並非第一線醫護人員，不過30日卻有民眾直擊，她被帶到義大大昌醫院接種新冠疫苗。對此，院方也發布聲明稿還原當時狀況。

有民眾爆料，30日看到前立委黃昭順被帶進義大大昌醫院私下打疫苗，民眾質疑，黃昭順並非第一線醫護，怎麼會在疫苗管制時間內和醫護搶疫苗，認為是「耍特權」。

黃昭順表示，本人是藥師，只是登錄在台北市，有接獲通知要施打疫苗，所以詢問醫師是否能在高雄施打，醫師回應，照規定是不可以，但可以就近用疫苗注射正常的剩餘量幫忙施打，免得增加南北奔波危險，且有提醒台北，不需要再打了。

對此，義大大昌醫院也發布聲明，「黃昭順為現職藥師，造冊在北部，經她要求避免其在南北奔波，在不影響任何衛生局端造冊安排需接種者之情況下，協助疫苗注射。爾後本院對疫苗注射過程會依據衛生主管關之規定採取更嚴格管控措施，避免此類似事件再發生」。

高雄市長陳其邁31日召開防疫會議會後記者會，對此批評「不應有特權」。陳其邁表示，高雄施打原則很簡單，沒有在造冊名單內就不是施打對象，施打順序就是逐續施打，沒打就跳過，沒有特權，也不應該有例外。

陳其邁強調，一線醫護人員應該要優先施打，若是登記在外縣市，也應該是由地方政府通知合作施打，但是高雄市並沒有接獲這件案例。

