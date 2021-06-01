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高端疫苗「保護力」揭曉　在一前提之下有機會比AZ還好

台灣首批到貨的AZ疫苗初期施打率不佳，直到爆發本土感染後，疫苗供不應求，政府採購策略也遭質疑。圖為醫護人員接種AZ畫面。

▲台灣首批到貨的AZ疫苗初期施打率不佳，直到爆發本土感染後，疫苗供不應求，政府採購策略也遭質疑。圖為醫護人員接種AZ畫面。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

各國施打的疫苗廠牌不一，保護力也不同。知名國際期刊《自然醫學》（Nature Medicine）5月17日登出澳洲新南威爾斯大學團隊的研究，在比較多個廠牌後，列出疫苗的中和抗體濃度及有效性排序，可作為疫苗保護力的參考指標。

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「這可當成疫苗排行榜！」研究病毒長達20多年、長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如接受本刊採訪分析，此研究非常關鍵，證明血清的中和抗體效價愈高、疫苗的保護力也愈高；該研究把恢復者血清的中和抗體濃度當成比較參考值，發現莫德納、諾瓦瓦克斯（Novavax）及輝瑞都是前段班，莫德納、諾瓦瓦克斯中和抗體濃度約4倍，輝瑞約2.5倍，臨床保護力都約95％上下；中段班則是俄國衛星五號、AZ及嬌生疫苗，其中台灣施打的AZ臨床保護力約60％、中和抗體約0.6倍；墊底的則是中國科興（CoronaVac）疫苗。

本刊掌握，高端一旦取得緊急使用授權，第1批可在6月底前供貨約25萬劑。圖為高端董事長陳燦堅去年宣布取得美國國衛院技轉。（高端疫苗提供）

國產疫苗與時間賽跑，聯亞內部估解盲若順利可在7月出貨開打。圖為聯亞2月啟動二期臨床試驗記者會。

施信如指出，市面上疫苗大致四類，一是mRNA疫苗如莫德納、輝瑞，二是以腺病毒當載體如AZ、嬌生，三是重組蛋白疫苗，如美國諾瓦瓦克斯以及國產的高端、聯亞，四則是中國科興的去活化病毒疫苗；全球第一次使用的mRNA疫苗目前效果看起來最好，至於國產疫苗以高端為例，設計原理與莫德納一樣，初步研判保護力「有機會比AZ疫苗還好！」但尚待解盲結果才知效力。

國際期刊研究比較各家疫苗效力，莫德納疫苗的中和效價能力最高。（中央流行疫情指揮中心提供）

擅長分析病毒變異株的中研院統計科學研究所研究員楊欣洲說，mRNA疫苗目前看起來效果非常好，但缺點是較不穩定，莫德納、輝瑞都要溫度很低才能保存，否則可能影響疫苗效性；國產疫苗屬重組蛋白疫苗，因台灣的蛋白疫苗技術發展多年，研發速度較慢，但安全性相對高，既然國家投入那麼多資源，「我們都寄予厚望、希望它成功」，目前臨床數據看起來「效力不錯」，真正成效須待三期臨床試驗才能評估。

中研院研究員楊欣洲指出，病毒仍在持續變異，疫苗效價可能因此降低，但仍有一定保護力。（翻攝國立教育廣播電台官網）

2支國產疫苗中，以技轉自美國國家衛生研究院（NIH）的高端最受矚目。本刊調查，高端早自2015年起就與美國國衛院合作研發登革熱疫苗，去年2月，新冠肺炎疫情爆發之際，先與美國國衛院簽訂合作開發合約，同年5月，雙方又擴大簽署疫苗全球商業授權合約。一名高端疫苗研發人員說，內部對解盲結果相當樂觀，主因是美國國衛院（NIH）的技轉授權，與莫德納是「系出同源」，都取得一樣的「關鍵抗原設計」，甚至在臨床前的「非人靈長類」試驗，也是在美國國衛院進行，成果近日可望發表。

國產疫苗進度備受關注，高端5月中期解盲的初步結果安全性無虞，預計6月10日左右解雙盲可全面得知疫苗的效力及安全性。

一名高端研發人員透露，一期臨床依照美國標準收了45名受試者，分3組不同劑量展開試驗，結果不良反應大多為輕度，沒人發燒、也沒發生須注意的嚴重不良反應事件，初步證明疫苗是安全的，並能引起顯著免疫反應，尤其中、高劑量組更為明顯，此成果已發表在國際生醫資料庫《MedRxiv》。至於二期臨床則收了超過3,800名受試者，並採隨機「雙盲」模式施打，也就是施打者、受試者都不知道注入的是疫苗或安慰劑，5月中「期中解盲」的初步結果發現安全性沒問題，預計6月10日左右就可「解雙盲」，全面得知疫苗的效力及安全性。


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