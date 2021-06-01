　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高端疫苗「解盲日期」公布　三期試驗基地不在台灣！原因曝光

疫苗被視為壓制疫情關鍵解方，府院高層宣示，共購入約3千萬劑疫苗，8月底前會有1千萬劑到貨。其中國產疫苗高端、聯亞已簽約採購1千萬劑。左為總統蔡英文，右為衛福部長陳時中。（總統府提供）

▲疫苗被視為壓制疫情關鍵解方，府院高層宣示，共購入約3千萬劑疫苗，8月底前會有1千萬劑到貨。其中國產疫苗高端、聯亞已簽約採購1千萬劑。左為總統蔡英文，右為衛福部長陳時中。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

壓制疫情，疫苗被視為關鍵解方。本刊調查，肩負至少1千萬劑的2家國產疫苗高端、聯亞，預計本月中將先後解盲，如順利取得緊急使用授權（EUA），最快月底前就可開打。獲得美國國衛院技轉的高端更打算採雙軌制，在解盲後同步向歐盟提出申請在海外展開三期臨床試驗取得國際認證，等於替未來「疫苗護照」鋪路。

聯亞疫苗預計6月中解盲、7月交貨開打，另準備前進印度展開萬人三期臨床。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲聯亞疫苗預計6月中解盲、7月交貨開打，另準備前進印度展開萬人三期臨床。

新冠肺炎（COVID-19）疫情在台灣延燒，國內確診人數與死亡個案屢創新高，疫苗被視為壓制疫情最有效的解方。總統蔡英文5月26日表示，包括外購和國產疫苗，台灣已購買近3千萬劑，8月底將累計1千萬劑疫苗。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中5月30日進一步宣布，疾管署28日已與高端、聯亞完成簽約，各自採買5百萬劑疫苗。換言之，政府目前購入的3千萬劑疫苗，1/3都來自國產疫苗。

歐洲議會與歐盟成員國已達成協議，7月將推出「歐盟數位新冠證明」的疫苗護照，施打疫苗是通行條件之一。（翻攝申根簽證資訊官網）

▲歐洲議會與歐盟成員國已達成協議，7月將推出「歐盟數位新冠證明」的疫苗護照，施打疫苗是通行條件之一。

2家國產疫苗高端、聯亞目前都已進入臨床試驗二期的收尾階段，本刊調查，二期臨床試驗結果已陸續送抵中研院生醫單位，正展開中和抗體效價測試，若6月中旬解盲結果順利，最快6月底、最慢7月就可全面開打。

對於2家國產疫苗的進度，本刊掌握，高端解盲結果預計6月10日左右就會公布，一但順利取得緊急使用授權程序，最快6月底前可交貨、提前開打，依產能估算，第1批約可供應25萬劑，10月底前再分批交貨達到5百萬劑目標。至於聯亞同樣預估6月中就可申請緊急使用授權，並預計6月起生產、7月陸續出貨。

「買得太多怕打不完，買得太少又衝擊疫情！」黨政高層表示，過去1年國內疫情相對平穩，當初評估疫苗採購，考量國際政治因素及國產疫苗研發量能等，才決定採「多元採購」策略，一方面分批購入國外原廠疫苗，另則緊盯國產疫苗進度，希望以時間換取國內外疫苗陸續到位。

該人士說，AZ疫苗初期施打率根本不高，未料5月本土疫情大爆發，疫苗出貨速度趕不上國內對施打疫苗的期待，才打亂了布局；近期AZ、莫德納共56萬劑疫苗已陸續抵台，走完封緘流程完成配送到各縣市，6月上旬預估還會有外購疫苗抵台，只要國產疫苗臨床試驗進展順利，後續疫苗就能供應無虞。

為破除國產疫苗「出不了國」的疑慮，本刊掌握，高端已準備採「雙軌制」取得國內外機構的疫苗認證，聯亞則也打算在海外展開三期臨床試驗，等於替布局「疫苗護照」鋪路。此外，高端內部正準備展開「混打」試驗，比較一、二劑施打不同廠牌疫苗的安全性及效力。

技轉自美國國衛院的高端疫苗預計6月10日左右可解盲，除向國內申請緊急使用授權，拚6月底前開打，還打算向歐盟申請認證。

▲技轉自美國國衛院的高端疫苗預計6月10日左右可解盲，除向國內申請緊急使用授權，拚6月底前開打，還打算向歐盟申請認證。

本刊掌握，高端的二期臨床試驗預計6月10日左右就可「解雙盲」，若結果符合標準，會先基於國內防疫需求向食藥署遞出緊急使用授權申請，另也同步向歐盟申請認證，擬在荷蘭展開三期臨床實驗，力拚半年內取得歐盟藥品管理局（EMA）認證。至於聯亞則打算向印度申請規模上萬人的三期臨床試驗。

對此，高端總經理陳燦堅接受本刊採訪證實，只要解盲結果成功，就會採雙軌制分別向國內申請緊急使用授權，並向歐盟申請臨床試驗相關認證，至於細節待解盲結果出爐再對外說明。

長庚病毒專家施信如說，國產疫苗從學理設計上研判，保護力有機會比AZ好。（翻攝長庚大學官網）

本刊掌握，高端一旦取得緊急使用授權，第1批可在6月底前供貨約25萬劑。圖為高端董事長陳燦堅去年宣布取得美國國衛院技轉。（高端疫苗提供）

疫苗施打與否也將成為疫情下各國開放通商、旅行的條件之一。歐洲議會與歐盟成員國便已達成協議，將在7月推出名為「歐盟數位新冠證明」（EU Digital COVID certificate）的疫苗護照，成員國居民只要符合三條件中任何一項，包括接種至少一劑疫苗、新冠病毒檢測陰性或曾染疫已康復，就可在歐盟國家通行。一旦國產疫苗能取得歐盟或其他國際認證，可望有助台灣布局疫苗護照。

國產疫苗進度備受關注，高端5月中期解盲的初步結果安全性無虞，預計6月10日左右解雙盲可全面得知疫苗的效力及安全性。


更多鏡週刊報導
【國產疫苗大揭密2】7大疫苗保護力排行榜出爐　國產疫苗可能落點解密
【國產疫苗大揭密3】未做三期就拚緊急授權惹議　WHO會議曝專家建議
【國產疫苗大揭密4】英國變種病毒不斷突變超難防　疫苗效力不夠有解方

 
ET快訊
彰化男去阿公店確診！發病後環島行程曝　醫昏倒：一開始還隱瞞
高端疫苗「解盲日期」公布　三期試驗基地不在台灣！原因曝光
確診砍護理師「右手韌帶斷」生涯恐毀　醫怒：請嚴懲重罰
打臉鄉民！爆陳時中「莫德納2期收660人」　真相曝光大反轉
確診婦送急診　醫先幫視訊：這可能是妳跟先生兒子講的最後一句話

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

印度變異株「傳播快又毒」！中研院：疫苗仍可防重症、降低死亡率

下得很痛快！梅雨連灌2天全台水庫大進補　最新單日累積雨量出爐

彰化男去阿公店確診！發病後環島行程曝　醫昏倒：一開始還隱瞞

新冠死亡率仍處於上升期　醫估一個月後才會下降

高端疫苗「保護力」揭曉　在一前提之下有機會比AZ還好

急診醫護集體作惡夢「內容竟都相似」　揭開台大瀕崩潰內幕

Rt值最快今跌破1　6／14有望降回二級警戒

高端疫苗「解盲日期」公布　三期試驗基地不在台灣！原因曝光

要求疫苗隨叫隨到　律師：在台灣可以當刁民，但不是全球都買單

鄉民踢爆陳時中造謠「莫德納2期收660人」真相！　揭證據反被打臉

陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦

盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

颱風「彩雲」生成了！將迴轉北上　德基水庫一夜進帳236萬公噸水量

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

妹子都愛壞男人？越霸道越愛？ 專情男淪工具人...她嫌：太無聊

柯震東「睡播」萬名粉絲陪睡　夢到「女友懷孕」一秒驚醒XD

郭台銘發聲：72小時內完成文件　爭取500萬劑「德國直送BNT疫苗」

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

魚缸遭人弄亂！店家怒調監視器 見白狗爽泡澡...網笑：魚快被嚇死

印度變異株「傳播快又毒」！中研院：疫苗仍可防重症、降低死亡率

下得很痛快！梅雨連灌2天全台水庫大進補　最新單日累積雨量出爐

彰化男去阿公店確診！發病後環島行程曝　醫昏倒：一開始還隱瞞

新冠死亡率仍處於上升期　醫估一個月後才會下降

高端疫苗「保護力」揭曉　在一前提之下有機會比AZ還好

急診醫護集體作惡夢「內容竟都相似」　揭開台大瀕崩潰內幕

Rt值最快今跌破1　6／14有望降回二級警戒

高端疫苗「解盲日期」公布　三期試驗基地不在台灣！原因曝光

要求疫苗隨叫隨到　律師：在台灣可以當刁民，但不是全球都買單

鄉民踢爆陳時中造謠「莫德納2期收660人」真相！　揭證據反被打臉

法網／大坂直美無預警退賽！　自爆飽受抑鬱、社交焦慮之苦

瘋電影／那些要我死的人　人為的森林大火會遭報應

美洲資格賽／古巴麻煩大了！主砲德斯潘耶肩膀受傷

菜包內餡藏鼠屍！　男咬開「一雙白眼死瞪」嚇瘋彈開

印度變異株「傳播快又毒」！中研院：疫苗仍可防重症、降低死亡率

護理師兒怕染疫不敢回家！洪都拉斯「很久沒見面了」心疼：為你驕傲

下得很痛快！梅雨連灌2天全台水庫大進補　最新單日累積雨量出爐

厄文「故意踩隊徽」惹怒綠衫軍球迷　賈奈特說話了

郭台銘拚500萬劑BNT疫苗　團隊最晚週三提申請

韓女星遭爆不爽被說耍大牌！　「找刺青男打人」身份被扒出急喊委屈

朋友找「辣台妹」在壽星身上熱舞！他一臉厭世...網友淚：放過他吧

生活熱門新聞

快訊／護理師遭砍生涯恐毀　學姐：20幾歲右手韌帶都斷了　

想回家穿喜歡的衣服…確診男離世火化　妻抱衣痛哭

3護理師遭砍當下「另一床正在CPR」

8縣市豪大雨！　下波鋒面「由北往南」襲全台

劉寶傑：民進黨大膽派「沒念過大學的傢伙」教育疫苗

醫幫確診婆婆視訊：這可能是妳跟先生最後一句話

陳時中遭爆造謠！　鄉民提證據卻反被打臉

陳時中稱BNT第二階僅收360人　實際超過1萬人

台灣「自主封城」數據曝光！粉專：看到的是自律

雨彈還沒停！這周再迎新鋒面

高端疫苗「解盲日期」公布　三期試驗基地不在台灣

疫苗要量小便宜供貨快　律師神回11字

快篩陽性率14%守到3%！她揭萬華英雄

急診醫疾呼：疫苗須堅守科學

更多熱門

相關新聞

要求疫苗隨叫隨到　律師一句話打臉

要求疫苗隨叫隨到　律師一句話打臉

台灣疫苗短缺窘境未解，相關議題各界至今仍爭論不休。律師呂秋遠昨日（5月31日）在臉書PO文表示，疫苗是一種戰略物資，全世界都不夠，台灣民眾5月初還不屑施打英國疫苗，現在突然要打，甚至要求價錢低、數量多、速度快，「你可以在台灣當刁民，但這種要求不是全世界都得要買單好嗎？」

醫幫確診婆婆視訊：這可能是妳跟先生最後一句話

醫幫確診婆婆視訊：這可能是妳跟先生最後一句話

劉寶傑：民進黨大膽派「沒念過大學的傢伙」教育疫苗

劉寶傑：民進黨大膽派「沒念過大學的傢伙」教育疫苗

疫苗要量小便宜供貨快　律師神回11字

疫苗要量小便宜供貨快　律師神回11字

韓國通報　首起接種AZ疫苗出現罕見血栓病例

韓國通報　首起接種AZ疫苗出現罕見血栓病例

關鍵字：

鏡週刊新冠肺炎台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／護理師遭砍生涯恐毀　學姐：20幾歲右手韌帶都斷了　

陳冠希被爆「趁秦舒培懷孕」約炮！女網友曝私訊

想回家穿喜歡的衣服…確診男離世火化　妻抱衣痛哭

即／小商人爆國民黨名人持股「高端疫苗」

金曲歌王反嗆張小燕：之前就該第一個打AZ

郭台銘備妥銀彈！花100億購BNT疫苗　盼台灣追上國外打2劑

3護理師遭砍當下「另一床正在CPR」

8縣市豪大雨！　下波鋒面「由北往南」襲全台

劉寶傑：民進黨大膽派「沒念過大學的傢伙」教育疫苗

1.7億房產全留給保母！分居妻氣炸開告

快訊／通姦罪違憲！　立法院三讀刪除《刑法》第239條

醫幫確診婆婆視訊：這可能是妳跟先生最後一句話

五月天「私下暖心1舉動」曝光...長庚醫護全動容！

陳時中遭爆造謠！　鄉民提證據卻反被打臉

陳時中稱BNT第二階僅收360人　實際超過1萬人

更多

最夯影音

更多
陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦

陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦
盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

颱風「彩雲」生成了！將迴轉北上　德基水庫一夜進帳236萬公噸水量

颱風「彩雲」生成了！將迴轉北上　德基水庫一夜進帳236萬公噸水量

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面