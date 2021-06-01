確診婦插管前　醫先幫視訊：這可能是妳跟先生兒子講的最後一句話

▲確診連17天破百，也讓醫療量能十分緊張。（圖／民眾提供）

記者陳俊宏／綜合報導

急診主治醫師薛程蔚近日分享救治確診病患情形，讓網友直呼「看完都哭了」。有護理師分享醫師文章表示，「多少人為了工作，好久好久沒回家，甚至不能回家的，請將心比心，呼籲身邊的親友勿群聚，一定要確實防疫。」

薛程蔚5月26日在臉書表示，當時大夜來了一名在檢疫所陽性喘的婆婆，第一件事不是插管，是幫她找手機視訊她兒子老公。他對婆婆說，「插上管有很高機會拔不掉，趁妳還清醒跟你先生兒子說說話。」

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婆婆十分無助，害怕多次問薛程蔚，「很..嚴重..嗎？」薛寫道，婆婆太喘了，甚至不能完整講一句話，再三跟對方說，「這可能是妳跟妳先生兒子講的最後一句話」，結果她還是沒辦法。

▼護理師表示，醫、護、警、消、軍人在這種熱到爆的天氣，穿密不透風防護衣為社會付出。（圖／記者李毓康攝）

薛程蔚指出，後來婆婆的兒子在電話另一頭說，「妳要好好的，加油，加油。」他在婆婆說了聲「好」之後，就開始幫對方插管，「而這根管是我急診生涯最凶險的管」，不管是COVID陽性，還是她血氧濃度只有40%，後來一路把血氧拉到100%，最後病患轉診。他在文章最後說，願台灣安全度過疫情。

許多網友看了文章紛紛留言，「辛苦了，我都哭了」、「這篇看完都哭了，只能說加油啊」、「太令人感動和感慨，眼眶的淚一直打轉，這種辛苦，外人真的無法百分之百體會。大家一起加油，等待疫苗快速來到。」

有護理師在「nurselovefoods」Instagram分享薛程蔚的文章，表示如果今天躺在病床上是你的家人呢？你連自己摯親最一面都無法見到，會不會遺憾終身？她認為，民眾真的有意識到病毒的嚴重性嗎？抱怨不能出門，抱怨不能打籃球，抱怨不能上餐館，抱怨在家無聊，跑去打麻將，揪團玩遊戲，八大行業私下照樣進行，畢業典禮照常舉行，不斷群聚再群聚。

「我真的看不下去」，該護理師說，台灣大部分的人多麼努力在防疫，醫、護、警、消、軍人在熱到爆的天氣，穿密不透風防護衣為社會付出，多少人為了工作，好久好久沒回家，甚至不能回家的，請將心比心。她呼籲身邊的親友勿群聚，一定要確實防疫，外出一定要把身邊所有人當確診者，「大家撐住！台灣加油！」

台灣這波本土疫情累計計超過7000例確診、112人死亡，目前已連續兩天確診數和校正回歸數字下降，指揮中心指揮官陳時中也鬆口表示，「本土疫情漸漸趨緩」。

▼薛程蔚醫師發文。（圖／翻攝薛程蔚臉書）

