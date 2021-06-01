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確診婦插管前　醫先幫視訊：這可能是妳跟先生兒子講的最後一句話

▲▼台北市某醫院在戶外搭棚幫確診者插管急救，急診護理師脫下隔離衣後，裡面衣服濕透 。（圖／民眾提供）

▲確診連17天破百，也讓醫療量能十分緊張。（圖／民眾提供）

記者陳俊宏／綜合報導

急診主治醫師薛程蔚近日分享救治確診病患情形，讓網友直呼「看完都哭了」。有護理師分享醫師文章表示，「多少人為了工作，好久好久沒回家，甚至不能回家的，請將心比心，呼籲身邊的親友勿群聚，一定要確實防疫。」

薛程蔚5月26日在臉書表示，當時大夜來了一名在檢疫所陽性喘的婆婆，第一件事不是插管，是幫她找手機視訊她兒子老公。他對婆婆說，「插上管有很高機會拔不掉，趁妳還清醒跟你先生兒子說說話。」

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婆婆十分無助，害怕多次問薛程蔚，「很..嚴重..嗎？」薛寫道，婆婆太喘了，甚至不能完整講一句話，再三跟對方說，「這可能是妳跟妳先生兒子講的最後一句話」，結果她還是沒辦法。

▼護理師表示，醫、護、警、消、軍人在這種熱到爆的天氣，穿密不透風防護衣為社會付出。（圖／記者李毓康攝）

▲▼有民眾質疑部立台北醫院疑似因為病床位不足讓急診病人在戶外棚架下休息,圖為台北市立聯合醫院忠孝院區外停車場,同樣搭起棚架擺放病床,讓病人在戶外空間等候更進一步處置,醫護人員,醫療能量,醫院,疫情,防疫,新冠肺炎,武漢肺炎,口罩,病床數。（圖／記者李毓康攝）

薛程蔚指出，後來婆婆的兒子在電話另一頭說，「妳要好好的，加油，加油。」他在婆婆說了聲「好」之後，就開始幫對方插管，「而這根管是我急診生涯最凶險的管」，不管是COVID陽性，還是她血氧濃度只有40%，後來一路把血氧拉到100%，最後病患轉診。他在文章最後說，願台灣安全度過疫情。

許多網友看了文章紛紛留言，「辛苦了，我都哭了」、「這篇看完都哭了，只能說加油啊」、「太令人感動和感慨，眼眶的淚一直打轉，這種辛苦，外人真的無法百分之百體會。大家一起加油，等待疫苗快速來到。」

有護理師在「nurselovefoods」Instagram分享薛程蔚的文章，表示如果今天躺在病床上是你的家人呢？你連自己摯親最一面都無法見到，會不會遺憾終身？她認為，民眾真的有意識到病毒的嚴重性嗎？抱怨不能出門，抱怨不能打籃球，抱怨不能上餐館，抱怨在家無聊，跑去打麻將，揪團玩遊戲，八大行業私下照樣進行，畢業典禮照常舉行，不斷群聚再群聚。

「我真的看不下去」，該護理師說，台灣大部分的人多麼努力在防疫，醫、護、警、消、軍人在熱到爆的天氣，穿密不透風防護衣為社會付出，多少人為了工作，好久好久沒回家，甚至不能回家的，請將心比心。她呼籲身邊的親友勿群聚，一定要確實防疫，外出一定要把身邊所有人當確診者，「大家撐住！台灣加油！」

台灣這波本土疫情累計計超過7000例確診、112人死亡，目前已連續兩天確診數和校正回歸數字下降，指揮中心指揮官陳時中也鬆口表示，「本土疫情漸漸趨緩」。

▼薛程蔚醫師發文。（圖／翻攝薛程蔚臉書）

薛程蔚醫師發文。（圖／翻攝薛程蔚臉書）

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