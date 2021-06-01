急診醫護集體作惡夢「內容竟都相似」　揭開台大瀕崩潰內幕

▲雙北疫情升溫，大量民眾湧進篩檢站。圖為台北市聯合醫院快篩站。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

疫情蔓延，雙北各家醫院急診室都上演著相似情節。位於新莊的衛福部台北醫院急診部副主任金冠成坦言，目前台北醫院病房雖已大規模任務重新編組，新增3個專責病房，但全院68間專責病房都滿床，「一般需要呼吸器的病人會收在加護病房，但現在確診、有呼吸器的病患也收在一般病房，都還無法消化掉，從急診過來、確診的病人也無法轉走，我猜（雙北）急救責任醫院遇到的狀況都差不多…能出一床就進一床。」個案少時，他們還能在急診負壓隔離室插管，當重症患者增加後，現在則直接在戶外插管。

全日高壓 醫護：夢到被一堆殭屍追殺

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疫情尚未升溫前，確診者無論輕重症都住院，如今卻擠壓到醫院量能。台大急診醫師H指出，「指揮中心並沒有明確指出『住院標準』。爆發前，所有確診就算無症狀，也要『住院』，現在需要一份共同指引，病人符合哪些條件需要送到醫院。這份指引在醫院、檢疫所、消防端應該都要有共識。」

台大醫院也因同樣狀況瀕臨瓦解。前疾管局（後改制為疾病管制署）局長蘇益仁指出，在台北做快篩，大家都去大醫院、去台大，「陽性後就不走了，一定要在台大。所以我說快篩應該是公共衛生體系（負責），不是醫療體系。」他指出現階段最大問題，在於醫院未能迅速分級分流，大型醫學中心應設為「責任醫院」，專收重症，其餘科別降載，空出人力支援另外徵用的「專責醫院」，無症狀感染者則在集中檢疫所或防疫旅館隔離，「現在都亂掉，都沒有按照這個分流。」

「病床現在是真的非常不夠，指揮中心講的是全國資源（足夠），那就要用全國資源來接應啊，不要單純以雙北醫療資源來接應，現在完全不夠啊。」連說了數個「不夠」，姜冠宇說，希望中央統一調度，例如中南部醫療院所空出床位，讓重症病患南下接受治療，或調動雙北以外、訓練成熟的醫護人員支援，他直言：「如果（醫療資源）像八仙塵爆那時一樣，調動不力，你不能說量能充足。」

過載的醫療現場已使醫護人員喘不過氣。受訪這天，台大急診醫師H難得休假，卻因為焦慮，多日難以入眠。醫院急診室是收治Covid-19確診病患的前線，然而，「腦中風、心肌梗塞這些急重症還是在持續發生，還是有醫療需求，卻被排擠到。現場有很多道德議題要抉擇，心肌梗塞的病人請心臟科穿全套防護來做心導管手術？還是打血栓溶劑？這都跟我們常規不太一樣。對病人的道德義務（優先）？還是讓更多同事（來急診室）暴露在（染疫）風險中？」

「他們外表看起來就是很喘，都很喘，甚至沒辦法平躺，好像跑了100米或是馬拉松…」亞東醫院護理師楊卉庭形容病人的症狀，指甲發紫，臉色蒼白，有些患者嘴唇甚至已經隱隱發黑，「病人跟你講他已經喘了好久，而且還在家裡有發燒，然後問他去哪裡？都不講，甚至有的跟你說他不知道。」

5月9日萬華區爆發社區感染後的這2週，中興醫院急診室的醫護人員因工作壓力大，幾乎做了相似的惡夢，「夢到被一堆殭屍追殺，夢到被一堆人包圍，夢到負責的那一區病人多到滿出來，我覺得這是壓力性的惡夢，睡眠品質不好，隔天又要承受高壓力的工作，蠻可怕的。」中興醫院護理師小平說。

組建方舟 建築師：有需要會跳下去幫

陸續發生的院內確診和感染事件更將醫護人力逼到絕境。小平說，5月13日和平醫院因2位病患驗出確診，急診室暫停收治，全院清消。「政府發布消息要民眾來我們這邊篩檢，我們臨時成立篩檢站，萬華區民眾全往這邊衝，這之前我們還沒收到要做這個準備，等於病人跟我們醫護人員同時間知道，根本來不及。」當天許多醫療流程沒到位，物資未齊備，急診室開始通報滿床，並暫停收治，但需要急救的病人仍被送來。

目前，中央提出「兩人一室」（原確診病患為一人一室）欲緩解雙北病床壓力，並指出台北市、新北市已有682及1,183張專責病床堪使用，但不少一線人員對此表達不樂觀。台北市醫師職業工會發言人陳亮甫便指出，「兩人一室」需加倍醫護人力，但醫護人力已吃緊，「中央掌握空床數字外，是否有每日的浮動護理人力？」他指出，即使醫療降載，有些醫院稍有餘裕人手可調配，但照顧確診病人在技術方面也需訓練，若讓護理師急就章上陣，恐有感控疑慮。此外，病房重新整備、符合一定標準，也需時間，「兩人一室病毒量增多，通風要改善，不然醫療人員會很危險，現在都只有電風扇。」

陳亮甫也懷疑中央病床數據的真實性，「就算所有病房量能全開、全部收滿二人，我以工會會員所在的其中一間醫學中心來計算，大概也就再收30人，而台北市醫學中心也就8間。這600床究竟是怎麼計算來的？」

成立專責醫院，也被中央和地方政府認為是增加醫療量能的解方之一。目前，雙北地區包含台北市立聯合醫院和平婦幼院區、三軍總醫院松山分院都已轉為專責醫院，陸續清空病房，合計可空出320床專門收治武漢肺炎病患。

另一熱議方案是興建巨型集中檢疫所。去年設計出全球第一套可迅速拆解回收負壓隔離病房「QurE」（又稱防疫方舟）的建築師張清華表示，陸續收到中央、地方詢問，但就防疫整體規劃，應先利用現有空間，組建方舟則是「最後一步」，「如果需要，所有人都會跳下去幫忙。」

但人力不足隱憂依舊存在。一名不願具名的三總松山分院醫師指出，目前三總松山分院不僅轉為專責醫院，醫護還需支援大崗營區檢疫所，松山分院全院70多名醫師不夠用，甚至僅有2名感染科醫師，「區域級醫院兩個（感染科醫師）是剛剛好，但變成專責醫院時，需要更多專業醫師。」他激動說，目前除內科醫師，外科醫師也已全部投入疫情工作。



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