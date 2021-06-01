要求疫苗隨叫隨到　律師：在台灣可以當刁民，但不是全球都買單

記者黃翊婷／綜合報導

台灣疫苗短缺窘境未解，相關議題各界至今仍爭論不休。律師呂秋遠昨日（5月31日）在臉書PO文表示，疫苗是一種戰略物資，全世界都不夠，台灣民眾5月初還不屑施打英國疫苗，現在突然要打，甚至要求價錢低、數量多、速度快，「你可以在台灣當刁民，但這種要求不是全世界都得要買單好嗎？」

▲莫德納疫苗。（圖／食藥署提供）

呂秋遠認為，就算是iPhone缺貨也不是隨叫隨到，更何況是屬於戰略物資的疫苗，現階段全球缺乏疫苗的國家太多，以鄰近的印度來說，他們在東南亞的戰略地位不比台灣差，憑什麼台灣一定要比印度早拿到疫苗，況且5月初的時候，國人甚至還不屑接種英國疫苗，如今疫情升溫大家突然搶著打，又要求價錢低、數量多、速度快，「你可以在台灣當刁民，但這種要求不是全世界都得要買單好嗎？」

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而律師林智群同日晚間也在臉書PO文討論同樣的問題，他認為，現在全世界都在搶疫苗，要搶贏別的國家，比的是量大、價高，要不然就要拿人民當白老鼠或是靠關係，結果還有人擔心台灣疫苗買貴了。

林智群指出，在「絕對賣方市場」之下還想擺架子，台灣要的疫苗量小、便宜還要供貨快，「我如果是藥廠，就叫你滾了」，中央疫情指揮中心指揮官陳時中是在一堆人掣肘的情況下洽談疫苗，「請問一下，他談到的疫苗能快嗎？」