紓困4.0！8400億紓困預算全通過　首波補助本週入帳

記者徐政璿／台北報導

國內疫情爆發，為了加速紓困，立法院會昨（31日）三讀通過延長「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」到2022年6月，追加4200億至8400億元。行政院預計於6月3日通過特別預算，第一波紓困資金在6月4日就可以緊急入帳。立法院長游錫堃也在致閉會詞時感謝朝野齊心通過紓困條例。

行政院表示，將於6月3日的行政院會提出特別預算案送請立法院審議，並統一完整對外宣布各種紓困方案的具體内容，為使相關緊急紓困措施能夠儘速協助需要的產業及民眾，除本次新增的孩童家庭防疫補貼預計於6月15日起啟動發放外，其他的紓困措施，凡符合資格且既有帳戶者，原則上皆自6月4日統一開始發放或受理。

這次紓困作業為了避免群聚，就去年已符合資格的紓困對象，將直接匯入金融帳戶；另新增對象部分，各部會儘速規劃相關線上申請的作業流程，簡化審查流程，以降低臨櫃申請的人流。而針對可能臨櫃的民眾，政院也請公股行庫以及各部會輔導各民間金融單位，除做好臨櫃受理服務外，也要加強人流管制等防疫措施。

行政院籲請民眾，值此疫情仍處三級警戒期間，若非急迫需要，請勿外出臨櫃辦理，或至ATM領款，也不要急於一時外出刷摺，以避免及降低群聚感染的風險。

▲一張表看懂紓困4.0（圖／ETtoday）

紓困4.0的對象，規劃包括因升級三級警戒而被管制停業的休閒娛樂業、觀展觀賽業、教育學習業，以及受衝擊的農漁民、觀光旅宿、領隊導遊、餐飲、計程車、遊覽車等，行政院初步規劃如下（預計6月3日敲定）：

個人補助部分

1.中低收入戶、急難紓困、自營工作者

中低收入戶救助加碼4500元，急難紓困1萬元至3萬元、自營工作者每個月1萬元，最多可領3個月，申領資格再由主管機關後續說明。



2.農漁生活補貼

農民、漁民1萬元，甲級漁工（有參加工會），每個月1萬，共3萬元。

3.導遊領隊、計程車與遊覽車司機

導遊、領隊及國旅領團人員、計程車、遊覽車司機，每個月1萬，3萬元。

4.孩童家庭防疫補貼

家中有國小以下孩童，或國高中特教生，可領一次性定額補貼，1人1萬元的「孩童家庭防疫補貼」，若家中有2名學童可領2份補貼；經初步估計，國小以下孩童約245萬人左右，國、高中特教學生則為5萬人左右。

產業薪資補助

1.勞工紓困貸款

勞工紓困貸款每人最高10萬元，上次已申請過勞工紓困貸款者，這次可以再申請。

2.企業紓困貸款

央行針對中小企業的3000億元貸款，再追加1000億元，總額4000億元。其他原有紓困貸款，包括中小企業信保基金程做紓困貸款、觀光產業與與航空業、大型藝文業、農業也延續。