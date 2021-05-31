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快訊／8400億紓困預算三讀通過！　首波補助款6月4日入帳

記者徐政璿／台北報導

國內疫情爆發，為了加速紓困，立法院會今（31日）三讀通過延長「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」到2022年6月，追加4200億至8400億元。行政院預計於6月3日通過特別預算，第一波紓困資金在6月4日就可以緊急入帳。

▲▼疫情嚴峻，餐飲業者嚴禁內用只能提供外帶外送，新店家樂福索性將店內餐飲美食街的桌椅集中封存。少了內用顧客，整個美食街顯得異常冷清。（圖／記者湯興漢攝）

▲疫情嚴峻，嚴禁內用，餐飲業成為疫情重災區。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼一張表看懂紓困4.0（圖／ETtoday）

▲一張表看懂紓困4.0（圖／ETtoday）

紓困4.0的對象，規劃包括因升級三級警戒而被管制停業的休閒娛樂業、觀展觀賽業、教育學習業，以及受衝擊的農漁民、觀光旅宿、領隊導遊、餐飲、計程車、遊覽車等，行政院初步規劃如下（預計6月3日敲定）：

個人補助部分

1.中低收入戶、急難紓困、自營工作者

中低收入戶救助加碼4500元，急難紓困1萬元至3萬元、自營工作者每個月1萬元，最多可領3個月，申領資格再由主管機關後續說明。

2.農漁生活補貼

農民、漁民1萬元，甲級漁工（有參加工會），每個月1萬，共3萬元。

3.導遊領隊、計程車與遊覽車司機

導遊、領隊及國旅領團人員、計程車、遊覽車司機，每個月1萬，3萬元。

4.孩童家庭防疫補貼

家中有國小以下孩童，或國高中特教生，可領一次性定額補貼，1人1萬元的「孩童家庭防疫補貼」，若家中有2名學童可領2份補貼；經初步估計，國小以下孩童約245萬人左右，國、高中特教學生則為5萬人左右。

產業薪資補助

1.勞工紓困貸款

勞工紓困貸款每人最高10萬元，上次已申請過勞工紓困貸款者，這次可以再申請。

2.企業紓困貸款

央行針對中小企業的3000億元貸款，再追加1000億元，總額4000億元。其他原有紓困貸款，包括中小企業信保基金程做紓困貸款、觀光產業與與航空業、大型藝文業、農業也延續。

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