不甩警勸導！阿北拉口罩叼菸挑釁　騎單車落跑下場曝

▲取締兼勸導未戴口罩，北港警連續二日開出5件舉發單。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／雲林報導

防疫全國第3級警戒延長，北港警方在27、28二日出動路邊攔檢取締不戴口罩者，共開出5件舉發單；其中一位王姓男子在公共場所將口罩拉至下巴，還刁菸向警方挑釁後落跑，被警方追上，依違反《傳染病防治法》函送雲林縣衛生局罰。

▲取締兼勸導未戴口罩，北港警連續二日開出5件舉發單。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方指出，王姓男子設籍高雄市，日前騎腳踏車在湖東村一家連鎖超商前徘徊，被口湖分駐所巡邏員警發現他將口罩拉開到下巴，隨即上前勸導；未料他不但拒絕警方勸導，還拿出香菸包、將一根香菸叼在嘴上，最後心虛落跑，警方隨即追上將人逮回，拍照存證並開出舉發單。

北港分局表示，雲林縣長張麗善指示強力取締外出不戴口罩者，依《傳染病防治法》，不戴口罩的行為可裁處3000至1萬5000元罰鍰。

除持續對不戴口罩進行稽查，北港分局長顏偉丞表示，因八大行業暫時停業，為防堵部分業者躲避稽查，以「假關門、真營業」或「化明為暗」等方式另起爐灶，呼籲民眾如發現可疑情事，應立即通知警方。



►高腰無痕舒適提升 外衣貼身時的最佳搭配



►快訊／中部淨土南投確定淪陷 疫情指揮中心公布1確診



►380桌婚宴因疫2延！發2600張喜帖還是辦不成 新人已撒20萬



►5人家裡1餐花85萬！屋主出30萬 群聚怎麼罰？來看南投首例



►快訊／開第一槍！這縣市和陸商買30萬劑輝瑞疫苗 縣長：盼中央放行



►高鐵族驚！彰化確診新足跡曝 搭861車次板橋→田中 員林趴趴走