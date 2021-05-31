本土疫情已趨緩？台大醫潑冷水「高興5秒就好」　一張圖曝關鍵點

▲聯合醫院快篩站人潮不斷。（圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

國內今（31）日新增274例本土個案，校正回歸本土個案73例，總計347例。見數字下滑指揮官陳時中表示，這是較好的情況，有看到三級警戒的效果，整體希望能朝向發病至隔離時間縮得越短，就能將疫情控制得越好。對此，前台大感染科醫師林氏璧也在臉書PO文，分享自己喜憂參半的心情，擔心大家為此開始放鬆，呼籲大家開心5秒就好，將Rt值壓低才是重點。

前台大感染科醫師林氏璧稍早在粉專《日本自助旅遊中毒者》表示，自己看到指揮中心公布最新Rt值＝1.02趨勢圖，一則以喜、一則以憂，「很怕大家開始放鬆，老話一句，高興5秒鐘就好」。他認為，該圖只是說明大家過去14天的努力是有效的，但仍要維持一樣的防疫強度繼續將Rt值壓低，若想和去年分別花1個月、3個月達到清零的紐西蘭及澳洲一樣，就得靠大家嚴守第三級警戒措施。

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Rt值是什麼？林氏璧解釋，其為加上時間變化的R0值，會隨公衛措施變動的數字，當它小於1，疫情才有望逐漸趨緩。

▲本波本土疫情已漸趨緩。（圖／指揮中心提供）

指揮官陳時中在今日記者會中表示，今天公布Rt值是讓大家看看這段時間一起努力的成果，根據整體報告，5/30Rt值在1.02，最高是5/13～5/15，Rt值高達15，經過5/15雙北三級，到5/19全國三級警戒，這段時間疫情Rt值應該已經到了1.0，已經到臨界點，目前疫情基本上朝向可控的方向在前進。

發言人莊人祥解釋，Rt值用中文表示是基本再生數，就是說當一個病毒從外面進入到一個完全沒有抵抗力的人口族群時，平均可傳染多少人的估計數值，當估計疫情發生時所產生的傳染力再生數就會用Rt表示 ，用這方式代表目前整個病毒一個人感染後，可傳給多少人。

莊人祥說，目前最新數字是1.02，代表平均每個病人可傳給1.02個人，通常Rt值低於1以下，表示疫情就會開始反轉，現在可看到每天新增數字是有趨緩趨勢，如果沒有太大意外，明天Rt值可能會跌破1，表示說傳染力開始有反轉跡象。