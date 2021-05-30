雲林＋0維持11確診！外縣市4確診者足跡26處　斗六家樂福在列

▲雲林縣政府公布外縣市確診者到雲林足跡。（圖／雲林縣政府提供，以下同）

記者蔡佩旻、唐詠絮／雲林報導

雲林縣政府指出，今日全國新增本土355例(含校正回歸)，本縣無新增個案，累積確診維持11例，公告(案7315、案7674、案7738、案8058)等4例，彰化、嘉義、新北市及桃園縣的確診者到雲林縣的26處足跡。

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雲林縣衛生局指出，8058女性66歲，平時居住於桃園市，為本縣確診案7549之母親，曾於5/18至5/25至本縣斗六市鎮東里照顧孫子，5/21曾出現發燒、咳嗽症狀，5/25返回桃園，5/28因案7549確診，故匡列接觸者，由桃園市安排就醫、採檢，5/29檢驗結果為陽性，目前於桃園市的醫院治療，足跡有21處皆在斗六市，其中2度到家樂福、還有到麥當勞旗艦店。

案7315男性65歲，平時居住於彰化縣二水鄉，5/21開始出現發燒、倦怠等不適症狀，5/25晚上至本縣旅社住宿，5/26早上去朝天宮拜拜、接著到長益囍餅店購物後離開雲林，5/27因出現寒顫、嗜睡症狀，至台東的醫院就醫、採檢，目前於台東縣的醫院治療。

案7674，男性88歲，平時居住於嘉義縣大林鎮，為嘉義縣堂兄弟泡茶群聚案之一，5/25出現發燒、腹瀉症狀，5/27至本縣斗南火車站快篩站快篩，5/28因症狀未緩解，故至嘉義縣的醫院就醫、採檢，5/28檢驗結果為陽性，目前於嘉義縣的醫院治療。

案7738男性70歲，平時居住於嘉義縣大林鎮，亦為嘉義縣堂兄弟泡茶群聚案之一，5/28曾至本縣斗南快篩站快篩，5/28因曾與案7674接觸，故匡列為接觸者，由嘉義縣衛生單位安排就醫、採檢，同日5/28檢驗結果為陽性，目前於嘉義縣的醫院治療。

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