樂見民間購買疫苗　林智堅：地方政府應強化施打效率

▲林智堅指出，疫苗施打效率是地方政府的當務之急。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅今召開防疫會議時指出，有許多企業或地方政府都喊出自購疫苗施打，他強調，樂見民間購買疫苗共同防疫，不過地方政府此刻當務之急，是強化「施打疫苗的效率」，讓人民盡快建構防護力，他說，今上午竹市再獲配3900劑疫苗，預計將在6月3日施打完畢，另，未來也將設置三區、竹科共四處「疫苗施打站」。此外，考量區域疫情聯防，他也與桃竹苗共同宣布，即日起啟動傳統市場單雙號分流購物。

他指出，疫苗施打效率是地方政府的當務之急，竹市設置專責「疫苗施打站」，在兩天內就完成全數疫苗接種，無論在人力、硬體配置上，都有成熟的模組可供其他縣市快速複製，鄰近桃園市、新竹縣、苗栗縣三縣市府團隊，也將在近日來訪取經，這套施打站SOP，他很樂意提供給各縣市政府參考，盼能更快速度建構起人民的防護力。

他強調，有許多企業或地方政府都喊出自購疫苗施打，他強調，樂見民間購買疫苗，買疫苗、共同防疫是好事，無論中央或地方政府，都已在防疫工作上做最大努力，「沒有任何執政者會放任人民在危險之中」， 不過「能打跟能買」同樣重要，地方政府此刻當務之急，是強化「施打疫苗的效率」。

因應未來疫苗施打量能將持續擴大，林智堅市長表示，除現有位於動物園第二停車場（原華麗雅緻餐廳停車場）的東區專責疫苗施打站，未來將於竹市北區、香山區與竹科，共四處均設置專責疫苗施打站，提高服務人數、縮短施打時間。

以「區域聯防疫情」為考量，他上午也與桃竹苗首長共同宣布，啟動傳統市場「身分證字號尾數」單雙分流，市民應自主依「單號三五日、雙號二四六」前往市場；即尾數13579單數於周三五日前往、02468雙數於周二四六前往市場採買

他指出，即日起將加強宣導市場分流，並請民眾謹記三口訣：「快買、快走、一次購足」，先規劃採買品項，選在離峰時段前往，保持室內1.5公尺、戶外1公尺社交距離；避免用手反覆挑選食材；並縮短採購時間，如果可以一周採買一次就好。