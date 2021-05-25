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居家隔離期間竟到公司上班　竹市1確診者挨罰30萬

▲竹市今新增4名COVID-19確診個案。（圖／新竹市政府提供）

▲竹市今新增4名COVID-19確診個案。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺/新竹報導

新竹市流行疫情指揮中心今宣布，依據中央流行疫情指揮中心公布，竹市今新增4名COVID-19確診個案，案5073、案5074、案5075、案5443。新竹市長林智堅說明，今日案5073、案5074、案5075三案皆為23日公布的案4235同住家人。另外，市府也針對案5074，於居家隔離期間違規外出赴公司，依法開罰30萬元。

林智堅表示，23日公布之案4235曾有萬華活動史，後與同住家人案5073（女性，30多歲）、案5074（男性，30多歲）、案5075（男性，30多歲）一同自宅聚餐，三人被匡列為居家隔離，經PCR採檢陽性確診。目前三案（案5073、案5074、案5075）總計匡列31人居家隔離。

市府也公布三案足跡，5月10日18時至19時在香山綜合運動場的「籃球場」；12日10時30分至13時30分到竹縣芯寶寵物樂園、18時至19時同樣在香山綜合運動場「籃球場」；14日18時至22時在自宅家庭聚餐；15日19時30分至22時同樣自宅家庭聚餐；22日17時30分至17時40分在竹縣竹北市縣政九路的呷飽店精緻全自助餐。

此外，其中案5074（男性，30多歲）於居家隔離期間違規外出上班，市府上午已依傳染病防治法開罰30萬元。

另外，新竹市府目前針對隱匿足跡、居家隔離外出等，累計裁罰達90萬元，林智堅呼籲，請相關者配合防疫作為，千萬不要成為防疫的害群之馬，害人又害己。

今日第四案為案5443，為一名50多歲男性，5月21日曾到彰化秀妃養生會館消費，近日看見新聞報導該館員工陸續確診，自行前往採檢後今（25）日PCR陽性確診。目前接觸者共匡列4人居家隔離。

市府也公布案5443足跡，5月21日13時至15時30分在彰化秀妃養生會館消費，17時至18時在大潤發新竹忠孝店；23日7時30分至8時到竹市光復路二段的ICE TEA早餐店外帶；24日7時30分至8時再到ICE TEA早餐店，8時至12時在大潤發新竹忠孝店。

因應全國三級警戒延長至6月14日，新竹市配合延長相關防疫措施，包含高中以下停止上課；餐廳禁止內用、一律外帶；休閒娛樂場所暫停營業；長照據點暫停；社區大學與長青學苑暫停上課；實施戶外戴口罩，違者開罰；共125處公園遊具涼亭等設施暫停開放。

停課不停學延長至6月14日（端午節連假），林智堅指示，竹市將持續辦理線上遠距學習，停課不停學，若家中沒有遠距學習設備，學校提供借用設備；無法在家學習者，學校仍提供學生到校學習；持續照顧弱勢家庭餐食，在家學習供餐仍不中斷；此外，若12歲以下學生或特殊身障生，家長可請防疫照顧假。

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