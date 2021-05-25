居家隔離者還敢外出　林智堅：勿因僥倖造成防疫破口

▲新竹市長林智堅召開防疫會議。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅今召開防疫會議，他指出，竹市一名居家隔離者，於隔離期間違規外出，赴公司工作，市府依《傳染病防治法》，重罰30萬元，他呼籲，防疫關鍵時期，請民眾務必配合遵循防疫規定，切勿因僥倖造成防疫破口。

日前已對隱匿疫情相關資訊的2名個案，各開出30萬元罰鍰，林智堅市長表示，今再針對一名居家隔離者開罰，因「明知不可外出卻違規外出到公司」，依《傳染病防治法》第48條第一項、＜嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例＞，開出30萬元重罰。他也呼籲民眾務必配合疫調與疫情相關規定，共同守護家人與全體國人的健康。

因應疫情持續變化，他也說明，市府將加強訪視與關懷所有獨居者、身障者等弱勢族群，了解其需求並關懷，協助有需要的民眾防疫工作落實。

此外，竹市今起禁止餐廳內用，林智堅也要求加強稽查、確保落實，呼籲市民與業者在抗疫期間共體時艱。

因應疫情持續變化，林智堅也說明，竹市目前有600多間防疫旅館房間，下周完成加強型防疫旅館設置。

林智堅也指出，今（25）日起竹市實施禁止餐廳內用，將加強稽查、取締，請民眾務必配合外帶不內用原則。