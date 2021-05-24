竹市首座社區篩檢站啟用　快篩、PCR篩檢一條龍

▲林智堅上午在篩檢站開站前，前往視察開站前相關整備。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市首座「社區篩檢站」啟用，今早開站前，新竹市長林智堅前往視察「演練」，特別感謝醫護人員。市府指出，篩檢站有快篩「組合屋」，PCR篩檢則採「正壓採檢亭」，獨立空調讓醫護有舒適環境，也讓採檢人員「零接觸」高風險者。篩檢採「一條龍」，若民眾快篩陽性，會立刻進行PCR篩檢，並安排以救護車前往集中檢疫所。林智堅市長也特別呼籲，醫療資源有限，「請務必留給有需要的人！」

林智堅上午在篩檢站開站前，在新竹市醫師公會理事長邱國華陪同下，前往視察開站前相關整備。他指出，篩檢站已經招募了超過50位基層診所醫師組成醫療團隊，要特別感謝新竹市醫師公會與理事長邱國華的無私付出；他說，社區篩檢站採預約制，盼上路後為竹市醫院分流篩檢壓力。

林智堅指出，防疫有賴全台人民的團結，本次篩檢預約系統，來自台北市立法委員林昶佐協助，居中牽線台灣新創團隊InLine，協助新竹市府設置「快篩預約排隊系統」。透過調整餐廳線上預約系統，快速轉型成篩檢預約機制，1天內就完成系統建置，篩檢者報到資料只要線上登打，減少現場彼此接觸。

此外，林智堅也特別感謝民間企業資源投入，協助充實社區篩檢站資源，包括金春福營造，從無到有協助市府建置篩檢站「組合屋」，強調「盡市民一份心力、免費贈與」；新竹科學園區廠商普生公司捐贈1萬份PCR試劑、財團法人福爾關懷基金會捐1000片快篩試劑，感謝各界及時雨，資源都會統籌運用在最需要的地方。

市府表示，社區篩檢站第一天，準備約80至100件篩檢量能，會視未來實行狀況、醫護人力做滾動式調整。因全面採預約制，民眾可於登記時間再前往；若非衛生局主動通知對象，預約時會詢問是否有相關高風險地區接觸史與活動史，民眾若無，也宣導民眾不需進行快篩，盼將資源留給需要的人，籲不要因恐慌而盲目篩檢。

市府說明，預約篩檢民眾務必攜帶健保卡及身分證，也切勿搭乘大眾運輸工具前往，全程需配戴醫用口罩並避免交談，現場報到後即配戴手圈，等候採檢，進行快篩後再前往等待區等待快篩結果，快篩部分，平均約等待10至15分鐘就會有結果。

市府表示，若快篩結果為陰性，會請民眾領取自主健康管理資訊後，依指示路線離開篩檢站。衛生局也提醒民眾，快篩陰性不代表「沒有染疫」，若於潛伏期，仍有可能無法檢測出來，一定要持續留意健康狀況並落實防疫，若出現症狀請儘速再就醫採檢。

而若快篩結果為陽性，則會立即請民眾前往PCR採檢區，採檢完成後安排搭乘救護車前往集中檢疫所，等待PCR報告，若PCR陽性，則依中央流行疫情指揮中心相關規定，市府協助進行後續確診個案相關措施；若為PCR陰性，則請民眾持續自我健康監測並落實防疫，若出現疑似症狀請撥打1922。

目前依時段，上午以衛生局通知的居家隔離、居家檢疫、自主健康管理者為主要篩檢對象，下午則開放「曾有相關接觸史、活動史的民眾」預約篩檢，可透過專線預約（03-535-5175），或網路預約（https://reurl.cc/1gnae9 ）。

新竹市衛生局表示，社區篩檢站將持續擴大招募醫護，也為五大醫院分流篩檢壓力，有意願的醫護可撥打專線：衛生局專線03-535-5253；醫師公會專線03-523-0034：或網路表單報名（https://forms.gle/wDT2MAtZt68b4JJi7）。

另外，若有各界防疫資源捐贈，也歡迎洽衛生局國民健康科03-535-5515。