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竹市設全台首座「疫苗接種站」 下午一條龍開打

▲▲新竹市府新設立疫苗接種站，將可加快疫苗接種效率。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市府新設立疫苗接種站，將可加快疫苗接種效率。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺/新竹報導

新竹市長林智堅今（28）日召開防疫會議，他宣布，為加速疫苗接種效率，降低大型醫院負擔，市府於動物園第二停車場（原華麗雅緻餐廳停車場）成立全台首座「專責疫苗接種站」，下午即啟用，為第一線防疫人員施打昨日獲配公費疫苗，來自基層診所、醫院的「熱心醫護團」進駐，設立6個接種窗口，將有效提升施打速度。

「疫苗是疫情唯一解方」，林智堅說，有意願施打疫苗的人將持續增加。新竹市府新設立疫苗接種站，將可加快疫苗接種效率，建構更強大防疫網，並減少民眾出入醫院，分攤五大醫院負擔。

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林智堅指出，昨日獲配的2800劑疫苗將優先都給一線醫護、防疫工作相關人員施打，1900劑給竹市專責醫院醫護人員，其餘900劑則是基層診所醫事人員、警察及消防同仁、民政人員等等施打。

林智堅表示，為加快接種速度，竹市設置疫苗接種站，並邀請來自基層診所、醫院的熱血醫護進駐，他再次感謝醫護人員共同參與協助，接種站首要目標為第一類防疫人員如警消民政人員施打疫苗，建立強而有力防護網，更維持醫療與防疫量能。

市府指出，疫苗接種站坐落於動物園第二停車場（原華麗雅緻餐廳停車場），便於民眾停車，現場備有冰箱、急救設備、救護車、急診醫護。

市府指出，符合公費疫苗接種資格者報到後，由醫生問診，接著就會接種疫苗，填完全程過程僅需10分鐘，過程便捷又快速；疫苗施打後，需再休息30分鐘，同樣設有休息區等，全程也有熱血志工協助動線導引。市府也持續爭取公費疫苗，疫苗未來接種站將持續提供服務。

新竹市府持續招募熱血醫護，為醫院分攤篩檢、施打疫苗等壓力，有意願醫護人員可撥打竹市衛生局03- 5355253醫師公會：03-5230034，或採線上報名：https://reurl.cc/V3Gx6Q。

另外，他也在防疫會議上強調，昨日起開始有民眾在網路上散播假訊息，造成恐慌，依法可處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金，請民眾切勿轉傳未證實假訊息，以免觸法。

他也指示，疫情嚴峻，市府與警局會加強稽查違規開業之娛樂場所，必要時採斷水斷電措施，也呼籲民眾務必配合防疫措施，團結防疫。

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