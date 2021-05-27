竹市獲配2800劑疫苗　醫護、警消等前線人員優先施打

▲依據中央流行疫情指揮中心公布，竹市27日無確診個案。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

依據中央流行疫情指揮中心公布，竹市今無確診個案。針對園區大廠有傳出一名員工確診，新竹市長林智堅說明，有收到中央通知，該案租屋於竹市，家住外縣市，登錄為其他縣市個案，其中匡列接觸者共7人，新竹市有4位都是同廠員工，目前採檢結果皆為陰性。

另，新竹市今日起獲配疫苗2800劑，他也說明，已經安排各大醫院1900位第一線醫護施打，會盡快施打完畢，另900劑同樣安排防疫相關工作人員施打，包括基層診所醫護、警消同仁、民政同仁等等。

對於接種疫苗，林智堅也主張，疫苗是專業公衛議題，不應成為政治口水。他指出，兩個月前，台灣政府成功進口疫苗，但AZ疫苗被少數有心人士誤導、標籤化，讓許多符合資格的醫護人員或民眾卻步，大家不願意施打，也些許影響防疫作戰。

他說，作為地方首長，他也不斷提醒大家施打疫苗的重要性，也在首日就率先施打，盼藉此呼籲有資格的民眾盡快施打，希望建構完整的防護網，讓生活回到正軌。

林智堅並以竹市疫苗施打率說明，竹市自3月22日開放施打疫苗，後續足足7周，統計每周施打人數不到200人。當5月12日爆發新北蘆洲獅子會案，19日全國升級為三級警戒，5月中旬之後，兩周內竹市疫苗施打人數直接暴增十倍成長至2千多人。

林智堅表示，購買疫苗也是專業的公衛議題，更不應成為政治口水。台灣的國際處境艱難，政府排除萬難對外爭取疫苗，守護國人健康。他也要呼籲大家，做第一線人員的後盾，中央、地方腳步要一致，政府、人民要齊心，大家不分你我，一起向國際發聲，「台灣需要疫苗，國人需要健康。」