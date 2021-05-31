嘉義縣政府提供暑期工讀職缺　128名額6月4日報名截止

▲嘉義縣政府暑期工讀職缺開放128名。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為使嘉義縣青年學子提前接觸及認識就業環境，探索職涯並培養職場核心職能，嘉義縣政府110年提供公、私部門職場學習機會，整合縣內公部門、社會服務機構與企業資源，提供優質暑期工讀機會，累積未來進入職場能量，歡迎符合資格學生報名應徵。

勞工暨青年發展處表示，大專青年暑期工讀職缺往年一向相當熱門，今年除原有公部門及社會服務機構職缺外，另邀請縣內知名企業釋出品檢員、工程師等職缺，加強產業專業技能，縮短學用落差，提升就業競爭力。

110年嘉義縣大專青年學生公部門暑期工讀計畫彙整一般公部門、社會服務機構及企業用人單位共釋出128個工讀機會，工讀月薪2萬4000元，青年學子可評估職缺工作內容及地點後選填志願辦理報名。

報名請至嘉義縣政府(http://www.cyhg.gov.tw)或嘉義縣政府勞工暨青年發展處(https://ly.cyhg.gov.tw)下載報名表，報名至6月4日截止，敬請把握機會。

因應疫情嚴峻，防疫措施持續依照中央疫情指揮中心最新標準辦理，報名者務必注意本活動公告訊息(嘉義縣政府以及勞工暨青年發展處網頁)，以確保相關權益。

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