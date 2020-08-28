嘉義縣積極活化蒜頭糖廠　東倉庫修繕後招商

▲嘉義縣蒜頭糖廠東倉庫招商記者會暨說明會啟動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

位於嘉義縣六腳鄉的蒜頭糖廠，在日治時代曾是全臺第三大廠，為在地重要工業遺址，具獨特歷史人文氣息，糖廠東側倉庫群，成為嘉義縣亟待活化的重點，近年透過招商，提供外界租用，搖身一變成為展售場所，其後更結合糖廠特有的五分車，以「蔗埕文化園區」為主題，轉型朝觀光休閒方向發展，並以台糖冰品為出發點，場館目前由縣府修繕中，預計8月底取得使用執照，28日由嘉義縣文化觀光局召開說明招商內容與條件設定，公開徵求民間參與。

▲嘉義縣積極活化蒜頭糖廠東倉庫 。（圖／記者翁伊森翻攝）

「蔗埕冰樂園」是以「冰品」為主角，所營造的主題樂園，規劃有五大主題館，強調透過五感體驗行銷的理念(強調視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺的整合性應用)，設置兼具友善與多元服務之智慧設施，包含展示冰與糖為主題之「愛嘉冰」、以「冰」相關的生活用品與生活體驗為主題之「冰創生活館」；以庶民美食及展覽周邊複合式商鋪為主題之「熱情小吃館」；以食品開發為主題的自造者空間之「冰創基地」；及可做為產創交流平台之「特展館」。

▲嘉義縣蒜頭糖廠東倉庫 。（圖／記者翁伊森翻攝）

本次招商期望引入專業執行團隊進駐經營，東倉庫建築於修復完成後分二階段點交，範圍包含原賣場倉庫、東1倉庫、東2倉庫、東3倉庫、東4倉庫、東5倉庫及東6倉庫，7棟倉庫面積共計約4,197.84平方公尺，許可使用項目包含百貨公司（百貨商場）商場、市場（超級市場、零售市場、攤販集中場）、展覽場（館）、量販店、批發場所（倉儲批發、一般批發、農產品批發）等類似場所。

未來經營費用負擔包含年租金約500萬元、每年定額權利金100萬元及變動權利金(初步試算首年營業收入，其所需繳納之變動權利金約40萬)，經營使用項目得利用招商標的提供與彰顯「蔗埕冰樂園」主題相關之紀念文創商品製作與販售、其他零售經營、生活體驗等服務為主。進駐廠商需負擔承租標的物及其內部周邊、既有設施之管理維護，並提出有助於案園區整體發展或園區引入文化創意產業之發展之創意回饋及睦鄰方案。

期待透過本次招商說明會的啟動，將嘉義縣六腳鄉周邊資源鏈結，結合特色產業、創新技術、體驗服務等資源，承襲蒜頭糖場的歷史底蘊，賦予園區新的時代意義、帶給民眾新的體驗與感動，共創文化觀光的價值與經濟效益，成為推動嘉義縣經濟、觀光及產業發展的實質資產。相關招商資訊可來電洽詢，嘉義縣文化觀光局05-3628123轉358鄭小姐、執行單位04-22521810轉308張小姐。

嘉義縣蒜頭糖廠東倉庫招商相關資料

一、招商標的：賣場倉庫、東1、東2、東3、東4、東5、東6，共計7棟倉庫，分二階段點交。

(一)第一階段：賣場倉庫、東1、東2、東3、東4，共計5棟倉庫，於契約簽訂日起30日內由本局發文通知依現況點交。

(二)第二階段：東5、東6，共計2棟倉庫，預計於民國109年11月由機關發文通知依現況點交，點交時程由於受工程施工因素影響，本局得視情形展延並發文通知承租人。

▲嘉義縣政府活化蒜頭糖廠。（圖／記者翁伊森翻攝）

二、承租面積：建物面積總計為4,197.84平方公尺。

三、土地使用分區：非都市土地之特定專用區特定目的事業用地，土地使用強度依台灣糖業股份有限公司所提出之興辦事業計畫使用，其建蔽率及容積率依核定計畫管制。。

四、租賃年限：9年，續約年期5年。

五、費用負擔：

(一)租金：以支付台糖公司之租金成本計收，第一階段點交年租金4,581,436元，第二階段點交年租金5,085,436元。

(二)權利金：

1.定額權利金：由於本案為分階段點交，定額權利金之收取為第一階段點交完成後，每年定額權利金67萬元；第二階段點交完成後每年定額權利金100萬元整。

2.變動權利金：計收方式採級距式，以營運收入之2%為最底標，粗估首年所需繳納39萬1,696元。

(三)履約保證金：380萬元。

(四)押標金：25萬元。

六、主要使用項目：商業類B-2(供商品批發、展售或商業交易，且使用人替換頻率高之場所)，使用項目依據《建築物使用類組及變更使用辦法》第二條附表二，舉例如下：

(一)百貨公司（百貨商場）商場、市場（超級市場、零售市場、攤販集中場）、展覽場（館）、量販店、批發場所（倉儲批發、一般批發、農產品批發）等類似場所。

(二)樓地板面積在五百平方公尺以上之下列場所：店舖、當舖、一般零售場所、日常用品零售場所等類似場所。

▲嘉義縣蒜頭糖廠東倉庫未來將成嘉義縣新亮點 。（圖／記者翁伊森翻攝）

