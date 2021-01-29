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嘉縣春節防疫大作戰　機車小蜜蜂街頭巷尾穿梭宣導

▲▼ 全嘉防疫-齊心守護過新年 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣政府29日在民雄大士爺廟埕啟動全嘉防疫活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導


嘉義縣政府為強化春節期間防疫工作，29日在民雄大士爺廟埕，啟動全嘉防疫活動，提醒民眾確實做好「洗手要勤、口罩要戴、距離要守、消毒要做、發燒就醫請撥1922」，並同步動員18鄉鎮衛生所走街舉牌宣導、市場設攤及高鐵迎接返鄉遊子回嘉，提醒大眾防疫不鬆懈，平安健康過好年。另外，因應年節迎接返鄉遊子回嘉，2月10日將在高鐵嘉義站出口處，發放春節意象防疫口罩，提醒民眾全嘉防疫，齊心守護過新年。


春節即將到來，民眾採買年貨需求劇增，縣長翁章梁指示1月29日起「全嘉一起做防疫」，針對各大市集包括如傳統市場、黃昏市場、夜市、超市賣場、各大廟宇、高鐵、車站等場所，強化防疫與宣導。

▲▼ 全嘉防疫-齊心守護過新年 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁縣長29日帶領各局處啟動「全嘉防疫」，動員18鄉鎮市衛生所同步走街舉牌宣導，嘉義縣脊髓損傷協會小蜜蜂宣導車隊街頭巷尾進行為期1個月巡迴廣播防疫宣導，2月4日選定朴子果菜市場配合年節食品稽查設攤宣導。


根據中央疫情指揮中心統計，今年截至1月29日國內新增境外67例及本土15 例，社區感染風險有提升的危機，尤其春節期間人潮流動頻繁，翁章梁強調國內疫情嚴峻，春節連假在即，鄉親返鄉團聚，加上春節包括各景點和公共場所是人潮流動最密集的時候，代表病毒可能傳染風險相對提高，為防堵疫情風險，要求各局處上緊發條，並指示醫療及住宿型機構有條件開放訪客、社區照顧據點及老人食堂嘉強防疫措施、停止大型集會活動、學校暫停外借辦活動、生病不出入公共場所等防疫措施，進入公務機關一定要量體溫、戴口罩、乾(濕)洗手及實名制、做好環境消毒等積極防疫作為。

▲▼ 全嘉防疫-齊心守護過新年 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣脊髓損傷協會小蜜蜂宣導車隊巡迴廣播防疫宣導（圖／記者翁伊森翻攝）

衛生局代理局長趙紋華指出，防疫事需要大家的同理心，「全嘉防疫」是為了落實社區防疫宣導，強化民眾防疫認知、建立民眾自我健康管理行為；也提醒境外返國民眾應遵守居家檢疫14天及7天自主健康管理規定，如出現發燒、流鼻水、咳嗽等症狀，應戴上口罩並撥打1922或05-3620607協助就醫，保護自己，保護別人。

▲▼ 全嘉防疫-齊心守護過新年 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁指出，過年期間有兩件事要特別注意，一是返國民眾多，二是各景點和公共場所春節期間人口互動十分密集，防疫不能有缺口，鄉親一定一定要記得，出門戴口罩，勤洗手，這是防堵疫情最有效的方法，「防疫從嚴，平安過好年」。

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