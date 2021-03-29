桃園大專青年學生公部門暑期工讀報名開跑　422名額儘速報名！

▲桃園大專青年公部門暑期工讀報名開跑。（圖／資料照／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

同學們！暑期打工機會來了！為了培養青年就業技能及職場態度，桃園市政府就業職訓服務處2021年「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，於暑假期間提供設籍桃園市就讀國內各大專院校學生們422名公部門工讀名額，4月1日起至4月23日報名，提供安全的暑期工讀環境中，讓學生累積職場實務經驗。

桃市府辦理「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」多年，近4年每年均吸引超過1,200名以上大專青年學生登記。因應參與人數踴躍，就業職訓服務處逐年增加名額，讓更多青年學子參與，今年暑期工讀422名額，包含建築管理處、教育局、住宅發展處及各區公所、圖書館、地政事務所、衛生所、戶政事務所等共計42個工讀單位。

▲桃園大專青年公部門暑期工讀報名開跑。（圖／市府提供）

工讀期間自7月1日起至8月31日（二）止，工讀單位為桃園市政府各局處及所屬機關或各區公所，薪資待遇：7、8月各月薪資新臺幣24,000元，皆含勞保及健保自付額，並提繳勞工退休金。歡迎符合資格之大專校院在學生，把握機會儘速報名！

市府指出，在2020年暑期工讀計畫中，就業職訓服務處將公部門暑期工讀及於本市轄內百大企業實習之青年集合起來，共同舉辦成果發表會，藉由各自工讀歷程檔案的製作，記錄工讀期間職場體驗與個人成長歷程，透過競賽的模式，讓參與計畫的青年相互交流職場體驗心得。

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