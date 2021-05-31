醫師打完2劑疫苗爽PO文！他勸：考慮一般民眾感受　高市府回應了





▲高雄市長陳其邁先前施打疫苗畫面 。（資料圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

中央流行疫情指揮中心27日配發41萬劑AZ新冠疫苗至各縣市，首批高雄市配發到2.1萬劑。也在陳其邁訂下的目標開打三天內施打完畢，但因為疫苗數量有限，有醫師已打完兩劑，開心地在臉書分享，但多數民眾都還未施打，也引發討論，希望「考慮一下民眾感受」。

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▲小港醫院施打疫苗情況 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄配發到的新冠疫苗有2.1萬劑，以醫療相關人員還有第一線執行防疫的警消、防疫計程車、防疫旅館人員為優先。但開打後，陸續有醫學中心醫師在臉書發文，跟大家分享自己已經打完兩劑疫苗，但多數民眾都還未能施打疫苗，雖然內文大多正向，但不免引發爭議。就有醫學中心行政人員在臉書呼籲「真心呼籲是否能不要po已打完二劑的圖文，考慮一下一般民眾感受！」。





▲一名醫學中心行政人員在臉書呼籲「不要PO已打完2劑的圖文，考慮一下民眾感受」。（圖／翻攝當事人臉書）

經衛生局了解，會施打第二劑的都是專責醫院第一線醫護人員，因為專責病房擴大，房數需要增調原先單位以外醫護支援，需給予完整保護力，部分醫院會優先增調本來就有接種過醫護人員，再施打一次，充實病房照護人力。由於貼文於法於理沒問題，但還是要考慮一般民眾感受，對於這樣的貼文只要不要涉及到假消息，並沒有去規範個人行為，站在衛生局立場就是鼓勵大家多接種疫苗。

限於目前疫苗數量，衛生局簡任技正潘炤穎表示，第一線人員還有約3萬人還等待分配疫苗來施打，今天會有疫苗到位，後續接獲疫苗後也會安排接種程序，請冊列人員接種。

時間對我們來說完全沒用！

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