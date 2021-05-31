搶救人命不能等！國民黨KK政線籲陳其邁站出來：為民間進口疫苗發聲

▲高雄6名國民黨議員組成KK政線 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

國內疫情仍未趨緩，疫苗成最防疫關鍵，已有企業界甚至是宗教團體都願意買疫苗捐贈。由國民黨6名議員所組成的「KK政線」指出，中央政府硬要全民茫茫等待國產疫苗，請高雄市長陳其邁為民間進口疫苗發聲，更帶領綠營地方首長一起請求中央開放民間採購疫苗。

由國民黨6名高雄市議員李眉蓁、李亞築、黃香菽、蔡金晏、蔡武宏、鍾易仲所組成的「KK政線」指出，中央政府以各種理由卡民間團體購買國際救命疫苗，引起民怨沸騰，雖高雄疫情跟雙北比起來相對平穩，但人民生活還是受到很大影響，解決之道還是疫苗。高雄市長陳其邁最近採取許多跟著雙北走的政策，都收到不錯效果，希望他能帶領綠營地方首長一起請求中央開放民間採購疫苗，搶救台灣人民性命。

▲KK政線籲陳其邁帶領綠營地方首長一起請求中央開放民間採購疫苗 。（資料圖／記者洪靖宜攝）

KK政線指出，中央政府現在好像演出《等待果陀》一樣，硬要全民茫茫等待國產疫苗，但這個「果陀」是不是有效？安不安全？甚至到底會不會來？一切都還不知道，人命在眼前不斷流失，民進黨政府卻要人民等待未知的未來，這樣的施政邏輯讓人無法接受。

市議員李眉蓁指出，新冠病情進展很快，有些確診者從病發到病逝只有一兩天而已，搶救人命一刻不能等，中央嘴上說沒有卡民間採購疫苗，但一下子總統府搬出三個原則，一下指揮中心又推出八項條件，令熱心的佛光山等民間團體無所適從；市議員蔡金晏則認為，先開放購買有18億人認證的國際疫苗來保命，才能爭取時間讓國產疫苗走完研發程序、做好3期臨床。這樣既能保護現在的人命，也能因應未來新冠病毒流感化問題，建議中央應該朝這個方向去思考。

鍾易仲則指出，高雄疫情相對於雙北較為平穩，但疫苗不來，疫情大火隨時可能燒起來。像是佛光山這次以宗教慈悲心為國民引進安全、快速、有保障的國際疫苗，高雄市政府應該義無反顧地站出來，協助佛光山做成這件好事。陳其邁是綠營的最高地方首長，講話有一言九鼎的作用，希望陳其邁能站出來，為高雄市民、為臺灣人民，勇敢講真話。

時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】



醫師打完2劑疫苗爽PO文！他勸：考慮一般民眾感受 高市府回應了

高雄加碼「紓困補助」一次看 勞工、攤商企業全入列



