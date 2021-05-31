　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

搶救人命不能等！國民黨KK政線籲陳其邁站出來：為民間進口疫苗發聲

▲高雄6名國民黨議員組成KK政線 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄6名國民黨議員組成KK政線 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

國內疫情仍未趨緩，疫苗成最防疫關鍵，已有企業界甚至是宗教團體都願意買疫苗捐贈。由國民黨6名議員所組成的「KK政線」指出，中央政府硬要全民茫茫等待國產疫苗，請高雄市長陳其邁為民間進口疫苗發聲，更帶領綠營地方首長一起請求中央開放民間採購疫苗。

由國民黨6名高雄市議員李眉蓁、李亞築、黃香菽、蔡金晏、蔡武宏、鍾易仲所組成的「KK政線」指出，中央政府以各種理由卡民間團體購買國際救命疫苗，引起民怨沸騰，雖高雄疫情跟雙北比起來相對平穩，但人民生活還是受到很大影響，解決之道還是疫苗。高雄市長陳其邁最近採取許多跟著雙北走的政策，都收到不錯效果，希望他能帶領綠營地方首長一起請求中央開放民間採購疫苗，搶救台灣人民性命。

▲高雄市長陳其邁施打疫苗 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲KK政線籲陳其邁帶領綠營地方首長一起請求中央開放民間採購疫苗 。（資料圖／記者洪靖宜攝）

KK政線指出，中央政府現在好像演出《等待果陀》一樣，硬要全民茫茫等待國產疫苗，但這個「果陀」是不是有效？安不安全？甚至到底會不會來？一切都還不知道，人命在眼前不斷流失，民進黨政府卻要人民等待未知的未來，這樣的施政邏輯讓人無法接受。

市議員李眉蓁指出，新冠病情進展很快，有些確診者從病發到病逝只有一兩天而已，搶救人命一刻不能等，中央嘴上說沒有卡民間採購疫苗，但一下子總統府搬出三個原則，一下指揮中心又推出八項條件，令熱心的佛光山等民間團體無所適從；市議員蔡金晏則認為，先開放購買有18億人認證的國際疫苗來保命，才能爭取時間讓國產疫苗走完研發程序、做好3期臨床。這樣既能保護現在的人命，也能因應未來新冠病毒流感化問題，建議中央應該朝這個方向去思考。

鍾易仲則指出，高雄疫情相對於雙北較為平穩，但疫苗不來，疫情大火隨時可能燒起來。像是佛光山這次以宗教慈悲心為國民引進安全、快速、有保障的國際疫苗，高雄市政府應該義無反顧地站出來，協助佛光山做成這件好事。陳其邁是綠營的最高地方首長，講話有一言九鼎的作用，希望陳其邁能站出來，為高雄市民、為臺灣人民，勇敢講真話。

時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】

醫師打完2劑疫苗爽PO文！他勸：考慮一般民眾感受　高市府回應了

高雄加碼「紓困補助」一次看　勞工、攤商企業全入列


ET快訊
才想刪社交距離App！　老媽突「收通知」哭了
快訊／柯文哲鬆口「疫情降溫」　下一步戰略曝光
快訊／侯友宜宣布：江翠大型疫苗接種站　6／3啟用
快訊／北市12區確診數曝光　3快篩站陽性率8％
LIVE／北市今增122例　柯文哲最新說明
快訊／彰化男去阿公店染疫！發病後「6縣市趴趴走」在台東確診
直擊雙北好市多「人潮又炸了」！　網：別笑市場大媽
快訊／新北本土+171例足跡曝！　板橋新莊淡水「3市場、2夜
快訊／盧秀燕罕見動怒！開頭怒嗆蔡英文：現在是怎樣
快訊／71%足跡在「居家週邊」！侯友宜：戶外回家要戴口罩
快訊／台中+5足跡曝！全聯、寶雅都入列　泰安傳播鏈再添1人
快訊／新北今增171例「中和最多」　各區人數曝光
快訊／桃園本土+27足跡曝！曾到過「全聯、Costco、IK
LIVE／新北啟動1200坪疫苗接種站　侯友宜最新說明
「16家企業團體」要幫找疫苗！陳時中：還沒有1家提出申請

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義市東區列荔枝乾旱補助區　每公頃補助6或9萬

搶救人命不能等！國民黨KK政線籲陳其邁站出來：為民間進口疫苗發聲

嘉縣獲撥3200劑疫苗估6月1日打完　醫護、警消、環保清消優先

提高防疫量能！雲林縣府設防疫醫護溫馨小棧　22間房免費住

汛期將至　嘉義縣提醒農民注意防範及災損

台南市推出紓困方案　安心上工等您來報名

3噸巨石像下雨！竹縣大雨解旱卻釀坍方　南清公路交通中斷

台南首創COVID-19儀表板提供防疫即時訊息　破除防疫假消息

彰基捐可移動式戶外正壓採檢站　東港快篩站6／1啟用

保護第一線員警　嘉義縣議員、機要秘書贈250片防護面罩

禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

《火神的眼淚》有第2季！　群星看完結局「悲憤痛哭」劇迷全崩潰

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

尤秋興虧顏志琳諧音「顏值零」　KID揪唱《我很好騙》出現小鬼畫面...哭了

隔離母子要見「確診爸最後一面」　車隊自願當專車...全副武裝接送

劉嘉玲「公園嗨跳廣場舞」沒人發現！　還被大叔提醒舞步...網笑翻

中央砸6千億紓困！柯轟別做奇怪事　「綁樁腳也不用這麼多」不如買疫苗

嘉義市東區列荔枝乾旱補助區　每公頃補助6或9萬

搶救人命不能等！國民黨KK政線籲陳其邁站出來：為民間進口疫苗發聲

嘉縣獲撥3200劑疫苗估6月1日打完　醫護、警消、環保清消優先

提高防疫量能！雲林縣府設防疫醫護溫馨小棧　22間房免費住

汛期將至　嘉義縣提醒農民注意防範及災損

台南市推出紓困方案　安心上工等您來報名

3噸巨石像下雨！竹縣大雨解旱卻釀坍方　南清公路交通中斷

台南首創COVID-19儀表板提供防疫即時訊息　破除防疫假消息

彰基捐可移動式戶外正壓採檢站　東港快篩站6／1啟用

保護第一線員警　嘉義縣議員、機要秘書贈250片防護面罩

快訊／國產疫苗「二期」就簽約　柯文哲轟：到底要保護生技產業還是生命？

3天換1次內褲！馬力歐「蛋蛋的哀傷」痛到以為中鏢

確診數下降「14日有望解封嗎？」　網曝1關鍵搖頭：穩住就不錯了

日立、三顧首輪募資20億成立樂迦再生科技　望成為「生技業台積電」

黃昭順遭爆「台北造冊」卻在高雄打疫苗！陳其邁：沒有特權也沒例外

小主人睡覺！「3黑社會」霸氣守護不給過　她看傻：我只是鏟屎的

保時捷撞擊畫面曝光！總統官邸旁衝路燈前輪噴飛　警曝關鍵原因

高端股東大有來頭！昔日生技股王基亞引發20根跌停風暴

北屯家庭群聚+3「還有5個沒案號」　盧秀燕怒：蔡總統，疫苗呢？

桃園工廠移工「確診再+5」！群聚染疫累計11人　市府將擴大匡列

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

地方熱門新聞

台中13人群聚感染　媽自責致電道歉

基隆首例獨居確診病逝　殯葬業者無償助後事

部桃新屋分院　移做專責醫院

中南部豪大雨　布袋漁市馬路水深30公分

國民黨KK政線籲陳其邁：為民間進口疫苗發聲

苗栗縣各市場全面實聯制、身分證尾數分流

嘉義市「傳統市場採購分流」

茶室女轉戰南投害5人！他搭車去萬華待5小

飛金門127人自願快篩　3人陽性

自營作業者補貼3萬、勞工貸款10萬！　紓困雙箭擬再次實施

疫期桃園路外汽機車停車格　假日不收費

台南有婦人擅闖防疫關閉新化林場將被罰

紓困4.0弱勢家庭每人4500補助　桃園6／3撥付

黃偉哲：台南落實市場實聯制流動攤也列管

更多熱門

相關新聞

醫師質疑很多死亡個案沒說　指揮中心回應了

醫師質疑很多死亡個案沒說　指揮中心回應了

台灣本土確診已破8000例，死亡數更已破百，北市聯合醫院忠孝院區醫師陳昶宇近日在臉書上發文表示，死亡數變少不太合理，質疑很多通報死亡個案沒公布。中央流行疫情指揮中心陳時中對此回應，死亡案例不能隨便講，有已經知道確定的都會跟大家報告。

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫疫情社區感染高雄

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8400億紓困預算三讀通過！　首波補助6月4日入帳

疫情再2個月見曙光？　醫：歹勢太久了！現在就看到

快訊／再增15死！今增274例本土、73例校正回歸

搶先郭董！台大教授獲1000萬劑疫苗　今向衛福部遞申請書

「孩童家庭防疫補貼」6／15起每人1萬

即／雙和醫院「確診病患持刀砍醫護」

快訊／桃園宣布「市場分流」：與新竹同步實施

鮪魚路邊親密任摸　男友手伸衣內

李千那「從沒想過會被詐騙」！

「高端疫苗」亮燈跌停　股民：先賣先贏

快訊／陳宗彥11:30召開臨時記者會說明

台灣西側「這一坨很大」恐劇烈暴雨　「下午須注意」

遭確診男持刀砍…雙和醫院「3護理師傷勢曝」！

杜汶澤開大車外出！停車見感人畫面：善良台灣人

灌全台水庫！單日累積雨量出爐　最大贏家破257毫米

更多

最夯影音

更多
禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～
四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

《火神的眼淚》有第2季！　群星看完結局「悲憤痛哭」劇迷全崩潰

《火神的眼淚》有第2季！　群星看完結局「悲憤痛哭」劇迷全崩潰

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面