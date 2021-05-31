台南市社福長照機構　因應3級路防疫警戒落實防疫作為

▲台南市長黃偉哲表示，長照機構跟醫院的防疫工作都非常重要，否則會造成醫護人員的重大負擔及醫療量能的減損。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應目前COVID-19疫情全國3級警戒，台南市政府也針對轄內社福長照機構實施各項因應作為，社會局於31日市政會議中呈報落實執行防疫狀況，確保疫情防線安全。

台南市長黃偉哲表示，長照機構跟醫院的防疫工作都非常重要，否則會造成醫護人員的重大負擔及醫療量能的減損，在整體的防疫戰爭裡面的損失是很大的，絕不能夠讓這樣的事發生在台南，衛生局應協同社會局確實督導社會照護機構，並針對有問題的機構嚴格執法，務必要守住這個防線。

社會局指出，社區式機構照顧服務，於5月21日起已暫停，改採居家服務方式提供服務，而針對特殊個案，得於雙方同意並做好防疫作為前提下，協調於原空間提供日照服務，惟該空間內之人數僅得以5人為限，機構應於每日下午3時回報隔日服務狀況，以利控管。

在分區管理的部分，劃分「照護區塊」，將住民分區及工作人員分組，排定各組工作人員輪值班表與照護區塊，工作人員確實遵守 不跨區、不跨組 服務之原則。且分時段進行必要活動，並要求機構準備足夠2間以上應有獨立動線之隔離室，若空間尚有不足，則調整現有寢室規劃集中隔離場所因應，同時每日落實環境清潔及消毒。

此外，至6月14日前，全面暫停探訪，改由視訊或電話關懷，例外探視的部分則須經完整評估後，另依相關管制規定辦理。依健保署建議，持慢性病連續處方箋之住民，可就近在機構附近或習慣就醫的醫療院所利用「視訊診療門診」並開立慢性病連續處方箋，複診病人經醫師評估病情穩定可採電話問診。

同時也訂定社福機構住民外出含就醫返回機構SOP，經洽由衛生局提供 2000 抗原快篩劑，分發各機構辦理執行，固定專責人員執行隔離照顧，每次執行照護，應依感染管制指引穿戴隔離配備，避免交叉感染。

在防疫輔導暨查核的部分，社會局自 110年3月起至5月13日止 ，已辦理老人安養護機構評鑑，並輔導機構落實防疫作為，共計98家。自5月20日啟動強化機構防疫輔導，實地檢視及輔導機構落實防疫感控及隔離措施，至5月31日止完成計136社福機構實地查核。

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