彰基捐可移動式戶外正壓採檢站　東港快篩站6／1啟用

▲東港大鵬灣濱海公園碼頭設置社區採檢站，6月1日啟動 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府接受彰化基督教醫院捐贈的可移動式「戶外正壓採檢站」，今（31）日首站放在東港大鵬灣濱海公園碼頭設置社區採檢站，預計6月1日啟動。潘孟安縣長表示，東港近日因親友群聚感染已有3名確診個案，為了找出潛藏感染源，儘早阻斷社區傳染鏈，呼籲符合資格的民眾盡快來篩檢。

▲▼彰基致贈屏東可移動式「戶外正壓採檢站。

潘縣長說，因近日東港先前發生有群聚感染病例，需要擴大篩檢，因此在東港設置篩檢站，感謝彰基及時捐贈活動式戶外採檢站，在二天內就設置完成，並感謝屏東縣醫師公會江俊逸理事長、護理師護士公會賈佩芳理事長號召熱血醫事同仁進駐，協助篩檢站運作。

▲採檢設施。

篩檢站由貨櫃改造為可移動式採檢站，具有3線同時採檢功能，可以大幅縮短民眾等待時間，且每位病人有獨立的隔板，並不會因為快，而有交叉感染的疑慮。

陳穆寬院長表示，屏東天氣酷熱，採檢車內部採獨立正壓空調（氣體由外部導入，現場空氣只出不進），讓採檢的醫護不需穿著厚重防護衣，減輕醫護人員負擔。而且這座採檢站具有活動性，屏東有33個鄉鎮市，未來若其他地區需設採檢站，移動方便。

東港社區採檢站停放在東港大鵬灣濱海公園碼頭（小巨蛋），每日接受網路、電話預約及現場掛號，可服務200名鄉親，自6月1日至6月4日每天上午8點30至11點30分與下午13時至16時，進行社區採檢工作

社區篩檢站的優先篩檢對象為：

一、東港南平里、東隆里里民。

二、曾與確診者東港足跡有同時間重疊的鎮民。

三、若有上呼吸道或嗅味覺異常等疑似症狀的東港鎮居民均可前來進行篩檢。

預約方式：

第一：現場取號，每班50個名額(上午08：30及下午13:00發號碼牌) 。

第二：網路預約，每班20個名額，民眾可至屏東衛生局及縣府官網查詢。

第三：電話預約，每班為30個名額，專線是08-8325310，額滿為止。

衛生局長施丞貴表示，今天下午3:00起開放預約明天採檢，提醒符合篩檢條件的東港鎮民必須佩戴口罩、持身分證、健保卡前往採檢，不可搭乘大眾運輸工具。如有相關問題，可打08-7380208防疫專線。

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