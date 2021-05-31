北市首日啟動「快篩陽性分流」條件曝光　黃珊珊提3種社區居家隔離





▲台北市副市長黃珊珊。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市副市長黃珊珊日前公布中央新規定，只要家中環境符合規定，55歲以下無症狀的快篩陽性者，可在家居家隔離17天。黃珊珊31日提及，今是實施快篩陽性分流的首日，未來社區裡居家隔離的人有3種，「大家要有心理準備，這些都會發生在你的身邊。」

北市衛生局31日於市府防疫會議中報告陽性確診者安置條件，無症狀者分成3種，55歲以下採居家隔離，由健康中心每日關懷個案狀況；55歲以上、55歲以下有慢性病且需照顧者或評估無法居家隔離者，會由專責防疫巴士送至集中檢疫所、加強版防疫專責旅館。

至於輕症者不分年齡，也會由專責防疫巴士送到集中檢疫所、加強版防疫專責旅館；而中重症者不分年齡，通知北市衛生局緊急及災難應變指揮中心（EMOC）以救護車方式移送至醫院。

黃珊珊31日於臉書表示，31日是快篩陽性分流的第一天，55歲以下無症狀的快篩陽性民眾居家隔離17天。未來社區裡居家隔離的人有3種，第一是確診者的接觸者；第二為快篩陽性無症狀者；第三為專責防疫旅館住滿10天後無症狀居家隔離7天者。倘若居家隔離有困難的民眾，也可以去住收住居家隔離者的一般防疫旅館，「大家要有心理準備，這些都會發生在你的身邊。」

黃珊珊說，因為醫院量能有限，專責防疫旅館必須接收醫院降載移出的輕症病患，才能空出病房收注重症病人，所以讓無症狀傳染力較小的民眾在家裡居家隔離，將是未來的新常態。

黃珊珊指出，隔離、阻絕傳染機會、封城也許可以阻斷病毒傳播，但是還是無法挽救染疫的病人急速惡化的病情，缺氧、惡化的速度讓醫護人員措手不及，死亡來得如此快速，大家竟然還是束手無策；現在只是開始，但是只能讓城市暫停下來，盡快找出傳染源或感染者，斬斷傳染鏈。

黃珊珊強調，如果大家都不動且認真防疫，應該可以撐一陣子，但這終究不是最終的辦法，唯一的解答是疫苗或特效藥。每天他們都在等待奇蹟，「最痛苦的是我們能做的很有限，一年多了竟然還是無能為力，更痛苦的是明明能做而不做，眼睜睜看著人民受苦，如果任何人有任何私慾或私心，讓百姓面對如此巨大的恐懼，就不只是傷天害理而已，必遭天譴！」

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