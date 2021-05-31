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本土確診快衝破7000人！　醫師公會全聯會號召5.2萬醫師挺身抗疫

▲▼急診室,快篩站,篩檢站,護理師,醫護人員,醫療能量,醫院,醫事人員,疫情,防疫,新冠肺炎,武漢肺炎,口罩,防飛沫防護面罩,防護衣,隔離衣。（圖／記者李毓康攝）

▲中華民國醫師公會全國聯合會呼籲全台5.2萬名醫師一起站出來抗疫。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者周姈姈／綜合報導

自全台本土疫情大爆發以來，截至5/30，本土病例已經多達6974例，快衝破7000大關，為了保持醫療量能以及避免醫院醫護團隊過勞，中華民國醫師公會全國聯合會就號召全台5.2萬名醫師一起挺身而出共同抗疫。

中華民國醫師公會全國聯合會理事長邱泰源今（31）日表示，值此社區感染嚴峻時刻，首先要守護醫院醫療以保持醫療量能醫治眾多的急重症病人，也要避免醫院醫護團隊過勞，此時基層醫療責無旁貸挺身協助社區篩檢、疫苗注射、民眾身心照護及常見急慢性疾病的診治等，不論是醫院或是基層醫師，團結一心，不分彼此共同防疫。

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▲▼急診室,快篩站,篩檢站,護理師,醫護人員,醫療能量,醫院,醫事人員,疫情,防疫,新冠肺炎,武漢肺炎,口罩。（圖／記者李毓康攝）

▲中華民國醫師公會全國聯合會已規劃分級分流防疫醫療體系。

邱泰源說，台灣堅強的基層醫療絕對有能力與醫院合作建構防疫分級分流的醫療體系，因此本會已規劃分級分流防疫醫療體系，兼顧防疫必要與醫療需要，此時此刻更要發揮最大力量，以全力防止疫情擴散並維持醫療量能。
 
邱泰源指出「本會近日號召萬名基層醫師由四大面向投入抗疫行列，感謝基層醫師們熱烈響應，我們全國醫師手聯手，心連心，必產生強大力量，支持政府共同抗疫，守護住人民的健康。安全的防護配套與充足的後勤資源是政府的重要責任，我們十分謹慎也一定會盡力爭取與落實。」

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