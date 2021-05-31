疫情嚴峻民眾愛心送暖！　萬華青年化身蜘蛛人為醫護送便當

▲來自萬華的青年化身蜘蛛人為醫護送上便當及咖啡，感謝醫護人員們的辛苦付出。（圖／應曉薇辦公室提供，下同）

記者蒲世芸／綜合報導

新冠肺炎疫情持續肆虐，讓不少人因此面臨失業與被疫情壟罩的恐懼當中。然而卻也在這樣急難的時刻，有不少愛心人士默默付出、持續送暖，希望能為社會盡一份心力。

▲艋舺青年希望能拋磚引玉，為社會盡一份心力。

來自萬華的青年，面對疫情衝擊、萬華遭抹黑，仍選擇用正面態度默默雪中送碳。臺北市議員應曉薇表示，這群在地青年們，曾在兩年前陪伴應曉薇做公益，帶著百位萬華區未出過國的清寒孩童，免費搭乘郵輪到日本沖繩與當地學校進行交流活動。致力於推廣青年藝術的鄭子靖，當時第一時間也號召萬華友人們自費擔任保姆上船，並提供免費剪髮及設計，讓孩童們回到學校時更有自信。

▲臺北市議員應曉薇表示，這群在地青年愛心不落人後，兩年前就持續一起做公益。

在今年萬華面對疫情險峻及店租壓力的艱難困境下，這群艋舺青年也力挺而出，與應曉薇服務團隊，為守護萬華疫情前線的篩檢站醫護及警消，送上便當及咖啡，希望透過拋磚引玉，讓更多人加入送愛到篩檢站行列。

30日這群萬華青年不畏外頭下著大雨，化身超級英雄蜘蛛人及忍者龜為臺大醫院、中山醫院等院所送暖打氣。應曉薇說，這群在萬華紮根打拚的年輕人，用行動證明萬華年輕人的在地情，「我們只知道要團結打拚，一定能讓『萬華』萬年繁華！」

▲還有萬華青年兩年前就開始運用自己美髮專長，來替孩童免費修剪頭髮。