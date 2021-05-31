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救護車繞台北「6家醫院無法收」　消防員像無頭蒼蠅：要我們怎麼樣

▲▼救護車,急診,送醫,119,急救,緊急醫療,傷患,病患,轉院。（圖／記者李毓康攝）

▲消防員駕駛救護車運送確診病患，卻一度沒有醫院能收。（示意圖與本文無關／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合報導

台北市醫療量能緊繃，不少醫院已經難再空出負壓隔離病房的床位收治新的確診患者，日前更發生消防員開著救護車送病患繞了台北市一整圈，卻幾經波折才有醫院表示能夠收治，讓同樣艱辛工作的消防員感到像無頭蒼蠅一般四處不得其門而入，讓消防員怨嘆，「所以現在到底是要我們怎樣？」

一名綽號鱷魚的消防員29日傍晚在臉書表示，看到某分隊救護車載送確診病患，先是到聯合醫院仁愛院區卻得知醫院無法再收治病患，接著到北醫、國泰、馬偕和臺安皆無法收，轉回仁愛院區再被當場拒收，之後又送往長庚，儘管長庚可收但無負壓病床且須扣車12小時，幾經波折才又從長庚開往能夠收治的新光醫院。

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「如果必須扣床，在扣床的12小時裡，消防隊員要全程著裝，也沒辦法吃飯，沒辦法上廁所」，鱷魚表示消防隊員在台北市繞了一整個大圈「逛大街」後，最後也只是記者會上台北市確診數字中的其中一個而已，讓他感嘆警消醫護的工作情況「平時就已經過載」，而在這種非常時期的情況下，要崩潰是會非常快的，「雖然以前就已經講到爛了，不過還是請大家從平日開始就要多關心警消醫護的工作權益與環境。」

鱷魚也補充，載送病患的當事消防員表示仁愛院區直接拒收「他們非常不爽」。而在此時說醫院的不是極容易引起爭議，很快便有人認為直接公布哪間醫院拒收，是不是院外救護人員在懟醫院，因此鱷魚在當晚8時更新文章回覆，指出實際情況並非如此，因為醫院因病患過多拒收新病患不只在疫情期間，平時偶爾也會有類似情況，因此就這點沒什麼好對醫院有意見，「不爽的是明明資源、病床數、調度指揮上好像都ok，但事實就是你送到了這裡那裡之後，才發現事情都不是帳面上講的那樣。」

消防員在不明就裡的情況下吃了閉門羹，鱷魚說這樣的感覺就像，「所以現在到底是要我們怎樣？」

根據《自由時報》引述台北市衛生局指出，醫院若無法收治重症個案可啟動轉院機制，衛生局緊急及災難應變指揮中心（EMOC）可協助尋找床位，由於北市聯合醫院啟動較早，病患量已經相當大且多為插管病患，負荷已經沉重。

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