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廣州兩地宣布「封街」　全市今晚起「檢測陰性才能出城」

▲廣州緊急宣布民眾離穗管制措施，市民晚間排隊施打疫苗。（圖／CFP）

▲廣州爆發新一波疫情，民眾排隊接種疫苗。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

廣州本土疫情發展迅速，當地政府31日宣布，即日起對廣州市荔灣區的白鶴洞街、中南街全域實施封閉式管理，期間整個區域實施封鎖措施，關閉區域內所有公共場所，禁止人員進出，必須做到足不出戶，日常必需物品由屬地街道配送。

當地政府指出，廣大市民應自覺遵守相關規定，做好居家健康管理，自覺配合門禁、測溫、登記、消毒、核酸檢測等防控措施，無正當理由拒不配合、妨礙疫情防控或造成其他嚴重後果的，需要依法承擔相應的法律責任。

廣州從21日起爆發新一輪本土疫情，確診者加上無症狀感染者已超過30例，其中大多數集中在荔灣區，為本次疫情的重災區。為了防止疫情向外擴散，官方30日已宣布，從31日晚間10時起，必須持有綠色健康碼，及72小時內的核酸檢測陰性證明，方可離開廣州市；此外，離開廣東省的小型汽車司機及乘客也要持有檢測陰性證明。

廣州市疾病預防控制中心副主任張周斌日前表示，總結出本次疫情傳播的兩個特點， 一是此次疫情是通過共同居住、共同就餐、共同託管等相對密閉的場合受到感染後造成的傳播，感染者之間有明確的傳播鏈條；二是病毒傳播速度非常快，傳播力很強。

張周斌強調，「傳播速度快，是此次疫情和以往疫情最大的不同；傳播力強體現在病毒可以通過吃一頓飯，短暫的非直接接觸就可以造成傳播。」

▲廣州疫情升溫，民眾離城須備妥72小時內核檢報告。（圖／CFP）

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