快訊／徐巧芯爆：疾管署竟規定民眾自費接種疫苗「不得挑選廠牌」





▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

隨著新冠肺炎疫情擴大，疫苗話題受外界高度關注，台北市議員徐巧芯30日質疑，中央在國產疫苗二期還在進行中，就貿然簽訂合約，非常荒謬；事隔一日，徐巧芯再發現，就在中央如此偏重國產疫苗時期，衛福部疾管署網頁竟公告，自費接種新冠疫苗「民眾不得挑選廠牌」。

高端疫苗30日傍晚表示，已經與衛生福利部疾病管制署完成「110年國內COVID-19疫苗採購（案號CL110017）合約簽署，合約採購標的為「高端新冠肺炎疫苗（MVC COVID-19 Vaccine）」，合計500萬劑疫苗採購，另附上限500萬劑之後續擴充。

▲疾管署網頁顯示，民眾接種自費疫苗不得選廠牌。（圖／台北市議員徐巧芯提供）

針對衛福部與高端疫苗簽約，徐巧芯30日晚間表示，自己完全沒有辦法理解，政府在國產疫苗二期還在進行中，甚至5月持續招募受試者的情況下，貿然與國產業者簽訂共計1000萬的合約，「這是非常荒謬的事情，我反對到底！」

事隔一日，徐巧芯31日再度指出，一直都以為台灣未來開放自費施打後，可以選擇自己喜愛的疫苗廠牌施打，畢竟新冠疫苗還是有一點點風險，每個廠牌的保護力跟適合的族群不同，自選廠牌也等同於自己承擔風險，「但剛才看了疾管署的網站才知道，就連自費民眾都不能選擇廠牌。」

根據徐巧芯在臉書PO出疾管署的Q＆A說明，裡面提問為「Q6.自費接種COVID-19疫苗，可否選擇疫苗廠牌？」而回答為「A6.自費接種疫苗皆由指揮中心統一調度，民眾不得挑選廠牌。」

徐巧芯表示，自己非常吃驚，「在政府如此偏重國產疫苗，且國產跟外國疫苗不同，並未經過大規模施打，連第三期實驗都沒有做，其實第二期解盲都還沒出來，人民竟然連選擇的自由都沒有！懇請政府收回成命，增購外國疫苗，加強疫苗多元性，並且開放人民自由選擇的自由。」

但就在徐巧芯PO文後沒多久，只見疾管署將Q6和Q7直接刪除，並且合併到Q56題的「開放COVID-19疫苗自費接種問答輯」裡面，仍舊強調「自費接種疫苗皆由指揮中心統一調度，民眾不得挑選廠牌。」

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▼疾管署網頁將Q6和Q7刪除。（圖／翻攝自疾管署網頁）





▼Q6被合併至Q56。（圖／翻攝自疾管署網頁）