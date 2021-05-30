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醫檢師公會「致蔡總統一封信」提2大建議：仿EOC即時分流機構檢驗量

▲▼檢驗科內部「堆滿檢體照」曝光　醫技老師一番話讓2萬人朝聖。（圖／蔡姓副教授授權提供）

▲疫情期間檢體量暴增，圖為亞洲大學附屬醫院檢驗科的內部照片。（圖／蔡姓副教授授權提供）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣本土確診數不斷增加！爆量的檢體送驗、資料傳送費時，也造成通報大塞車的問題。中華民國醫事檢驗師公會全國聯合會理事長蔡德龍28日發出「致蔡總統的一封公開信」中，對於學術單位及生技產業可加入指定檢體機構，以及確保通報平台能持續順利上傳，也提出5大建議。

蔡德龍先是感謝總統在5/26呼應通報系統改善，及持續補助指定檢驗機構採購高通量檢測儀器，預計這將會大幅改善效率並擴大第一線的檢驗量能。

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因應疫情，醫檢師戮力堅守崗位替台灣撐起疫情防護網，蔡德龍根據指揮中心最新統計表示，目前145家檢驗機構每天可處理5萬多件檢體，國內的檢驗輛能是足夠的。記者會提到仍有數以萬計遲滯檢體待檢測，主要是通報流程及檢驗後上傳疾管署報告系統造成遲滯。而該問題已於5/28解決，包括通報流程及檢驗後上傳疾管署之報告系統。

蔡德龍指出，近來不乏有學術單位及生技產業提出可加入指定檢體機構的建言，很感謝各界對於醫檢夥伴的關懷，但就醫檢專業特別提醒：

一、醫檢師的養成教育及ISO 15189實驗室認證的淬鍊，讓醫檢師對實驗室生物安全以及長期大量檢體操作下，檢測品質的一致性及穩定性是無庸置疑。

二、民間及學校相關研究機構是由誰來操作檢體？是生科相關的學校老師或研究生操作，檢體傳送的穩定性及安全性還有其對病原體的處理相關是否嫻熟？是否因此造成另一個破口，這不得不謹慎注意。

三、依照生安規定，人的檢體是不能在動物實驗室操作，如此是為了避免人類和動物的基因交換產生變異株。

為了檢驗品質，蔡德龍也建議，為確保通報平台能持續順利上傳，請政府不定期詢問指定檢驗機構並設立單一反應窗口以利隨時因應；指揮中心可將全國145家檢驗機構，依EOC的概念由指揮中心掌握各指定檢驗機構量能狀況，即時因應疫情變化予以適當的檢體分流，建立「區域醫療網指定檢驗機構支援系統」，達到檢驗量能互相支援。

醫事檢驗師公會給蔡總統一封信。（圖／截自醫檢師公會全國聯合會粉絲團）

▲醫事檢驗師公會給蔡總統一封信。（圖／截自醫檢師公會全國聯合會粉絲團）

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