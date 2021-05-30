排隊打疫苗！人潮700公尺「繞醫院一圈」到對面國小　現場照曝

▲民眾排隊施打疫苗。（圖／翻攝自Facebook／蘇一峰）

記者施怡妏／綜合報導

臺北市立聯合醫院外，一早就出現大排長龍的狀況，原來是疫苗開打，胸腔重症醫師蘇一峰貼出現場照片，民眾乖乖戴上口罩，排隊人潮繞醫院一圈，還排到對面國小，以GoogleMap量測陽明院區一圈，若以步行計算，大約是700公尺，代表排隊施打疫苗的人潮隊伍超過700公尺以上。

胸腔重症醫師蘇一峰稍早在臉書貼出多張照片，原來是民眾在排隊施打疫苗，「疫苗開打，民眾排隊人山人海，不少警察兄弟也來打疫苗」，也透漏排隊人潮繞醫院一圈，甚至排到對面國小。

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▲現場有許多民眾排隊 。（圖／翻攝自Facebook／蘇一峰）





▲根據google maps地圖顯示，繞醫院一圈大約是700公尺。（圖／翻攝自Google maps）

照片曝光後，不少民眾擔心，雖然戴著口罩，但是人潮眾多，擔心有群聚的風險，「會不會造成群聚」、「這樣不是群聚嗎？太危險了吧」、「排隊群聚很不好，應該發號碼牌或抽單叫號」、「是否上線預約處理較好，排隊又是群聚」。

然而，根據「全國環保公務機關總工會」臉書PO文，聯合醫院陽明院區外的排隊民眾，應該是環保局外勤垃圾收運人員， 有公務需求，可優先施打疫苗，施打人員需帶著工作識別證、健保卡以及掛號費。此外，除了聯合醫院陽明院區，聯合醫院中興院區，以及忠孝醫院對面的承德區區民活動中心，都有開放環保局外勤收運人員施打疫苗。