接到「科技業大老」電話！柯文哲進行四級警戒兵推：停課容易停工難

▲柯文哲舉行兵棋推演。（圖／台北市政府提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

面對新冠肺炎疫情擴大，台北市政府30日上午舉辦防疫第四級警戒擴大管制兵棋推演，由台北市長柯文哲擔任統裁官。柯文哲提及，停課容易停工難，29日晚間有科技業大老打電話給他，提及ICT產業在台的重要性，「停工這事情絕對要很審慎。」

北市30日上午於防災應變中心召開防疫第四級警戒擴大管制兵棋推演，柯文哲致詞時表示，新冠肺炎到現在為止死亡人數超過99人，比當年sars死還多人；目前北市本土個案超過250例，這是一個在一年前沒想過的局面，儘管2020年4月30日有過擴大管制兵棋推演，但一年下來有實際作戰經驗，特別是這兩週大家也有了「震撼教育」，不過也主要是在醫療體系、消防局運作，沒擴大到其他層面，相信這一年經驗和這兩週實戰經驗，會有更多的知識做進一步精進。

柯文哲提及，疫情分析到現在為止，「台北市我看起來比較穩定。」這點看指標最準，就是昨天晚上救護車有沒有在街上繞來繞去、找不到醫院？這在前3天相當嚴重，從一天繞10幾次，降到6次、3次，已經連續2天0次沒超過30分鐘救護車在繞，不過更理想的當然是救護車一次到位，連30分鐘都不能有，所以還是要再更精進。

柯文哲說，目前北市大概是穩定，但有2點要考量，第一是如果用這種自動自發封城撐2、3個月，到底會發生什麼事情？第二是若大家一旦放鬆，結果被反撲的話，要重新封城，「下次不一定能控制得這麼好。」凡事要做最壞打算、最好準備，所以此刻要想萬一變壞怎麼處理。

柯文哲表示，透過演習來看看，若疫情變得比兩週前更嚴重、要更嚴密封城時得怎麼做，「這沒你們想像中那麼簡單，封城以後要停課最容易，但停班最難，要停工不得了！」

柯文哲透露，29日晚上有科技界大老打給他，提及ICT是台灣重要輸出產業，特別多在北台灣，ICT在台灣股票市值差不多45％，一停工若ICT不能出貨，「這不得了，這不只有台灣，全世界都會受到影響，所以他說停工這事情絕對要很審慎，我也同意。」所以停課很容易，停工真的不得了，要利用這個機會把整個演習各方面遇到問題做檢討，出問題時才不會踢到鐵板，以及思考若擴大到北北基桃時，到底適用不適用？