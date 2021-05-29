快訊／基隆確診破百首爆2死　五分埔成衣女1家4口染疫足跡出爐

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

全台疫情不斷延燒，昨（28日）新增297起本土病例＋校正回歸258起本土病例，基隆新增6例確診數破百！基隆市長林右昌29日上午表示，公布3例足跡，分別為案6171、案6271、案6230；基隆有2例死亡案例，分為別案4092、案6631；13人解除隔離追蹤。

林右昌表示，確診者（案6171）20多歲女性，台北某金融機構上班櫃檯員工，因公司主管確診，所以被匡列為居家隔離對象之後確診，於5/11、5/12、5/13、5/14日7時44分至8時16分搭台鐵區間車（基隆-南港）、晚上返回基隆19時15分至19時50分搭台鐵區間車（南港-基隆）；5/15日10時30分至11時到全聯福利中心／光華店（成功一路133巷1號）消費；5/21日19時50分至20時10分到小犬寵物店（忠二路25號）。

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確診者（案6271）50多歲女性，家管，跟（案2566）萬華接觸個案聚會，身體不適到醫院採檢後確診，於5/16日18時至18時30分到吉品鐵板燒（愛四路14號）消費、19時15分至19時55分到愛買／基隆店（深溪路53號B1）。

確診者（案6230）50多歲女性，台北五分埔成衣店擔任員工，跟（案6629）、（案6631）、（案6632）同為一家人，共計4人確診，於5/10、5/11、5/12、5/13、5/14、5/15、5/17、5/20日11時52分搭台鐵區間車（三坑-松山）；5/26日上午到阿信豆漿店（孝三路75號）、美玉蔥油餅（忠三路59號）。

林右昌表示，基隆有2例死亡個案，分別為（案4092）70多歲男性，入院日期5/22日，是1名洗腎患者，5/22日因腹瀉數日就醫收治，5/22確診，住院期間狀況不穩，5/28日病情惡化身亡。另（案6631）70多歲男性，入院日期5/26日，身亡日5/28日，此個案為（案6629）老公、（案6630）、（案6632）的父親，收治後因病況不穩，5/28日病情惡化身亡。

▲▼5月29日上午基隆市公布3確診足跡。（圖／基隆市政府提供，下同）

▼基隆2例死亡個案。

▼基隆13人解除隔離追蹤。

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