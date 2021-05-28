快訊／基隆5足跡曝！海大生超商、廟口用餐　夫妻8大市場擺攤

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

全台疫情不斷延燒，昨（27日）新增401起本土病例＋校正回歸266起本土病例，基隆目前累計95確診！基隆市長林右昌28日上午表示，公布5例足跡，分別為案案6218、案6626、案6628、案6439、案6440，其中1名海大生全家便利商店用餐；另2案是夫妻，跑遍8大市場擺攤。

林右昌表示，確診者（案6218），於5/10、5/12、5/14、5/17、5/19、5/21、5/24日12時至16時到高士振洗腎診所（南榮路16-1號）洗腎。確診者（案6626）早餐店工作者，於5/21、5/22、5/23、5/24日3時50分至12時在東方美早餐店（明德一路102號）工作、5/24日12時30分至13日到OK便利店／富民店（明德一路104號）

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確診者（案6628）海大學生，於5/10日10時20分至12時到全家便利商店／海大店（北寧路2號）內用；5/11、5/12日9時20分至12時到全家便利商店／海大店（北寧路2號）內用；5/12日18時45分至20時到三媽臭臭鍋／海大店（中正路812-5號）；5/13日12時至13時到八方雲集／中正店（中正路794號）、20時至21時到廟口夜市（排骨飯、三明治、炒麵）；5/14日12時至13時到全家便利商店／（北寧路2號）、19時40分至20時40分到沐MuMoo（中正路772號）；5/22日18時30分至18時45分到全聯福利中心／海大店（中正路611號）。

確診者（案6439）、（案6440）一對夫妻攤商，5/3、5/10日6時至13時30分到台北通化街市場；5/4、5/12、5/18日5時至14時到中和華泰市場；5/5日4時至13時到宜蘭羅東市場；5/6日5時30分到14時到板橋新埔市場；5/7日18時到20時到萬華青年國宅擺攤活動；5/8、5/9日6時到21時到萬華青年國宅擺攤活動；5/13、5/15、5/19日5時至14時台北信義區奉天宮（天公廟菜市場）；5/14日5時30分至14時泰山菜市場（天公廟菜市場）；5/16日6時至14時到台北信義區吳興街市場。

▲▼5月28日基隆公布5確診足跡曝。（圖／基隆市政府提供，下同）

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