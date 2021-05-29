快訊／新北半個月52確診者死亡！　今新增13例 「最老90多歲」

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布新增21例死亡，國內新增320例本土個案，校正回歸166例，其中，新北市新增加校正共224例最多。根據衛生局統計，新北有13例。新北市這半個月已經累計52確診者死亡，年齡大多介於60-90歲。

今日全國21確診者死亡，目前已累積87死。其中，新北市至今已經累計52死，今日新增13死，年齡介於60-90歲，為7名女性、6名男性。



自4月26日統計至今，新北市總共累計3118人確診，其中，板橋737例，中和503例，三重346例，新莊281例，永和354例，土城211例，新店183例，蘆洲120例 。新北市長侯友宜下午於記者會上公布最新熱點足跡，包括華江市場、福和橋下二手市集傳統市場、音樂公園、新興街市場。

此外，雙北市民非常關心，市府近日密集整備四級警戒演練，新北市長侯友宜也公布四級警戒的六大執行措施。侯友宜指出，6大執行措施包括，全面停班停課、停止所有聚會活動、非民生及維生行業停止營業、大眾交通低度運輸、管制居民活動範圍及時間。

侯友宜進一步說明，屆時將依據傳染病防治法、民防法，要求市民低度活動、高度管管制、防止疫情擴散。6大措施中，在停班停課部分，中央已經在陸續啟動，新北市已經做好評估考量，靜待中央下令；新北市熱區已開始高密度勸導民眾停止所有聚會活動。

至於民生及維生行業停止營業的規定，侯友宜說，非必要營業場所，應停業就停業。大眾交通低度運輸部分，新北市已經盤點、籌備好，讓交通運輸達到最低度活動；民眾最關心的活動範圍與時間，新北做好了準備，但最終版本仍要由中央做最後宣布。

▼新北市29日公布最新疫情資訊。（圖／新北市府提供）

▼0529新北市累計病例總數地圖（圖／ETtoday製）

