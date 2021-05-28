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戶外抽菸「口罩開縫或戳洞」都違法　抓到最高可直接開罰1.5萬　

▲抽菸,吸菸,肺癌,尼古丁。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲防疫警戒三級外出口罩戴好戴滿，癮君子露縫抽菸最高開罰1萬5000元。（圖／示意圖與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

防疫警戒發布第三級，癮君子偷脫下口罩或拉開縫抽菸，國民健康署都認定此行為違反傳染病防治法，將開罰3000元至1萬5000元，因規定外出要全程戴口罩。基隆市衛生局表示，已接獲檢舉案，不管是吸菸區或非吸菸區，會同警方加強蒐證。

衛福部國民健康署表示，癮君子難忍菸癮，仍能在路上看到偷偷脫下口罩抽菸，這種行已違反全程戴口罩的規定，得依傳染病防治法開罰3000元至1萬5000元外；吸菸者脫下口罩，除了讓自己處於染疫風險中，吐出的二手菸霧，也讓周遭民眾擔心會傳染疫情。

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網路最近很多網友問，「警戒第三級吸菸區還可以使用嗎？」基隆市府衛生局企劃科長莊慧文說，疫情期間只要拉開口罩就會認定「沒有戴好口罩」開罰，不管是在吸菸區或者非吸菸區，即使把口罩戳一個洞也不行，可認定未戴妥口罩，停止吸菸比以往任何時候更加重要。

一些公共場所及部分商家雖設有吸菸區，但三級防疫期期並沒有特別公告禁止使用該空間，但要符合防疫戶外戴口罩及保持安全距離規定。尤其倘若脫下口罩吸菸者不幸確診，還會增加疫調的困難，難保病毒不會隨著煙塵到處擴散。

衛福部基隆醫院胸腔內科黃翰禮醫師指出，若與吸菸者同住，或者常暴露在二手菸的環境下，會增加得到冠狀動脈心臟病及肺癌的風險，比一般不抽菸的民眾高出20%到30%。吸菸更是肺癌最大的危險因子，約占70%到80%。

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