恐怖Ct值10！宜蘭＋5爆極毒確診　2染疫足跡正好小籠包、羅東市場

▲宜蘭縣長林姿妙29日召開防疫記者會，表示現階段確診者多數自雙北回來確診。（圖／記者游芳男翻攝）



記者游芳男、林冠吟、張乃文／宜蘭報導

台灣本土疫情持續嚴峻，宜蘭今天（29日）新增4名確診、校正回歸1名，累計66染疫，宜蘭縣長林姿妙強調，宜蘭現階段的確診者多是自雙北回來確診，希望縣民對此能夠多注意。另今天公布染疫關聯圖中，首見Ct值只有10的極罕見個案。

今新增確診共5人，其中案7412為30多歲女性，為案5340的妻子，因為先生通勤到台北上班，其工作的地方有人染疫，28日出現發燒症狀採檢後確診；案7412為70多歲的男性，為案6211親戚，曾一起吃飯被匡列居家隔離採檢後確診，不過其中較為特別的是該名患者並無出現任何症狀；而案7413、7414為一對夫妻，曾到萬華旅遊，其女婿是確診者，因此被匡列居家隔離，採檢後2人皆為陽性確診；案7729在台北採檢後確診，不過因為設籍宜蘭因此歸類為宜蘭確診，這幾年都沒有回來宜蘭，因此在宜蘭沒有足跡。

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▲▼宜蘭29日公布確診者關聯圖。（圖／宜蘭縣政府提供）



根據縣政府所公布的確診足跡中，為人所知的正好鮮肉小籠包五結店也入列，並曾在5月11日到25日到過羅東市場、5月26日則有羅東小米肉舖的足跡。宜蘭縣長林姿妙也指出，現階段的確診者多數都是自雙北回來確診，也希望民眾對此能夠多注意，另外由於現階段醫護人力吃緊，因此徵召社區護理人員服務隊，歡迎有興趣的民眾可以向縣政府醫政科報名。

衛福部中區傳染病防治醫療網指揮官黃高彬說，Ct值越低代表病毒量越高，剛發病的前兩天Ct值最低，之後數字會慢慢往上升，也意味著病毒量下降。針對宜蘭出現Ct值10的患者，黃高彬表示，是比較少見，但不是不可能，任何數值有所謂極端值，不是很常見的就叫極端。他坦言，理論上來說PCR檢測非常敏感，很少測到個位數，大部分都10幾至20左右。另外，症狀跟Ct值沒有絕對的關係，有些年輕人雖然感染Ct值很低，但症狀不明顯。

▲▼宜蘭29日公布確診者足跡。（圖／宜蘭縣政府提供）