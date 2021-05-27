快訊／基隆確診15+2　小姑娘群聚再添3例！海大生被室友傳染

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

全台疫情不斷延燒，今（27日）新增401起本土病例＋校正回歸266起本土病例，基隆目前累計95確診！基隆市長林右昌27日下午表示，公布4例足跡，分別為案5573、案5574、案5977、案5981，另外，CDC今日公布基隆市確診案例，總計15例＋2例校正回歸，多數與小姑娘小吃店群聚有關聯性。

林右昌表示，確診者（案5573），於5/11、5/12、5/13、5/14日到小姑娘小吃店（孝四路3號）。確診者（案5574）是一名女性孕婦，於5/11日9時至12時到里仁／信二店（信二路289號）；5/16日16時至17時到仙洞巖籃球場（基隆市中山區）帶小朋友去玩；5/23日22時到統一超商／崇信門市（東信路212-4.214號）消費。確診者（案5977）新北是任職教師，於5/15日15時30分至17時到皇冠大樓（信一路177號）逛街。確診者（案5981）於5/9、5/10、5/11、5/12日到快樂城小吃（忠三路52-1號）上班。

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今（27日）CDC公布基隆市確診案例，總計15例＋2例校正回歸，林右昌表示，確診者（案6171）20多歲女性，台北某金融機構員工，同辦公室主管確診，經採檢確診；確診者（案6213）60多歲男性，為（案5230）父親，西門町工作，疫調中（案5230）為某醫院行政人員；確診者（案6214）44多歲女性，為（案5206）妻弟媳，疫調中，小姑娘小吃店群聚；確診者（案6215）30多歲男性，為（案5206）兒子，疫調中，小姑娘小吃店群聚。

確診者（案6216）50多歲女性，為（案5206）妻子，疫調中，小姑娘小吃店群聚；確診者（案6217）40多歲女性，為（案2566）友人，疫調中，（案2566）為萬華相關個案；確診者（案6218）70多歲女性，5/17日身體不適，自行就醫篩檢確診，疫調中；確診者（案6438）70多歲女性，女婿為新北確診個案，5/25日出現症狀，就醫篩檢確診，疫調中。

確診者（案6439）50多歲男性、（案6440）30多歲女性，兩個案為夫妻，一同於萬華青年公園賣水果，疫調中；確診者（案6626）50多歲女性，為（案5203）母親，（案6213）妻子，疫調中；確診者（案6627）40多歲男性，為（案6626、案6213）朋友，疫調中。

確診者（案6628）20多歲男性，海大學生，室友在台北確診，疫調中；確診者（案6629）70多歲女性，5/16日身體不適，自行就醫篩檢確診，疫調中；確診者（案6630）50多歲女性，為（案6629）、（案6631）女兒，疫調中；確診者（案6631）70多歲男性，為（案6629）先生，疫調中；確診者（案6632）50多歲女性，為（案6629、案6631）女兒，疫調中。

▲5月27日小姑娘小吃店確診個案關聯圖。（圖／基隆市政府提供，下同）

▲▼5月27日下午基隆市公布4確診足跡。

▼5月27日基隆市確診案例，總計15例＋2例校正回歸。

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