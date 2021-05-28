快訊／基隆1海關傳快篩呈陽性　基隆市政府回應了

▲本土疫情不斷升溫！傳關務署基隆關1名海關快篩陽性。（圖／清消示意圖與本案無關／記者湯興漢攝）

記者郭世賢／基隆報導

台灣本土確診案例不斷攀升，《ETtoday新聞雲》接到民眾爆料指出，位在基隆的海港大樓有1名海關確診新冠肺炎，但同棟大樓的港務公司卻完全沒有積極的做出防疫措施。今（28日）稍早基隆市衛生局長吳澤誠表示，暫無此案例的通報。

基隆市防疫記者會中，有媒體詢問，基隆1名海關快篩呈現陽性，PCR檢測結果如何？傳出公司內部仍未分流上班，只有同股幾名同事居家辦公等，衛生局長吳澤誠回應表示，經過查證後，暫無此案例的通報，後續會追蹤此案，如果有進一步訊息，會跟市民報告。

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該民眾指出，26日有聽到傳聞海港大樓出現1名確診者，是1名海關人員，但大樓卻沒有積極做清消，公司也尚未採取任何積極防疫措施，讓該棟大樓工作的員工們，不免擔心暴露在風險之中。

對於是否有確診者，財政部關務署基隆關回應，確實有1名海關在25日進行快篩陽性，而在26日也接獲通報已進行大樓清消作業，不過，這名海關早在5月20日就已經居家辦公未來到大樓上班，且位在他辦公室座位周邊人員也都已經進行居家隔離，所有防疫措施都是按照CDC指示。

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