部立台東醫院列新冠確診專責醫院　馬偕收染疫重症

▲ 台東縣內醫院合作分流抵禦疫情，其中部東為新冠肺炎確診專責醫院。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣醫療量能較西部不足，日前台東縣長饒慶鈴召開「台東縣因應新冠肺炎疫情醫院首長第二次聯繫會」，會中特別邀請中央指揮中心東區指揮官、東區傳染病醫療網指揮官，針對COVID-19再次檢視各醫院應變、醫療設備及人力，聽取各醫院建議，討論縣內醫療相互支援及調度後，決定如下。

一. 部東為專責醫院，收治本縣COVID-19輕、中度確診個診。為減低交互感染耗損醫護量能及住民健康,自5/28日起清空病房，並停止接受119消防局轉送個案，只接受台東縣衛生局指定接收COVID-19確診或居家隔離有症狀個案等。

二. 台東馬偕醫院收治確診重症個案(含婦兒科)，並肩負台東重症醫療。另提供本縣感染專業諮詢，協助東區防疫指揮官派遣協助追蹤事項。

三. 台北榮民醫院台東分院收治部立台東醫院轉出之呼吸照護個案17人。並收治台東縣非開放性結核病個案。必要時接受衛生局調度支援胸腔專科醫師人力。

四. 台東基督教醫院接收COVID-19輕中度產科及兒科確診個案收治及開放性結核病個案至服藥14日。

五. 院間轉診個案均須完成COVID-19 PCR檢測，陰性才可轉出, 陽性則依本縣COVID-19收治流程。(輕中度-部東、重度-東馬)，以降低院內感染。

是依各醫院人力及設備考量並經指揮官指導調整 ,除COVID-19收治政策調整外,其餘各院維持原有診治醫療。

饒慶鈴表示，非常感謝各醫院全力配合，台東馬偕醫院是台東唯一重症急救責任醫院除須收治COVID-19重症個案並肩負本縣唯一24小時心臟外科、整形外科收治，台東基督教醫院產、兒科人力及設備充足,也是台東醫療量能第二高的醫院。如有COVID-19的確診婦兒科病例，其是無症狀或輕微症狀，本應由部東醫院收治，但因部東醫院無婦兒科醫師，故由東基收治。台北榮民醫院台東分院在2天內完成接收17床呼吸照護病人，還有仁愛之家、迦南、安康、成功海景護理之家緊急接收部東醫院轉出護理之家個案，大家共同完成了艱難的任務實屬不易，就是要將疫情傷害減至最低守護台東縣民。

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