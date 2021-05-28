莫德納疫苗「入手時間線」曝光　林靜儀1重點籲各縣市快安排

記者黃翊婷／綜合報導

首批15萬劑莫德納疫苗今日（28日）下午3時50分抵台，對於台灣近日的疫苗之亂，前立委、醫師林靜儀27日在臉書PO文梳理採購疫苗的時間線，發現去年11月就有媒體報導，政府曾於同年8月洽談莫德納，今年2月莫德納官網公布售給台灣500萬劑疫苗，現在第一批即將運抵，政府是否有按部就班在努力，已經很明顯了，「重點是各縣市衛生局是否準備好施打流程安排了？不要又是只有放話很會超前部署。」

▲林靜儀整理媒體資訊，發現指揮中心早在去年8、9月就開始與莫德納洽談購買疫苗。（圖／路透社）

林靜儀提到，首批莫德納疫苗28日會到，雖然在不希望受到阻擾的情況下，有許多資訊不能提早揭露，但回顧疫苗採購的相關報導，發現其實去年11月疫情指揮中心發言人莊人祥曾說，同年8、9月曾與莫德納公司洽談，後續報導也提及可以購買千萬劑疫苗，然後今年2月莫德納官網宣布售給台灣500萬劑疫苗，第一批將在5月28日抵達台灣。

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「有沒有按部就班在努力？」林靜儀認為，在全台疫情嚴峻的情況下，希望部分人士不要因為政治目的，故意引起民眾恐慌，也不要抹滅在第一線洽購疫苗的專業團隊的努力，「只能說，因為疫情，民眾會急，可以理解。」

至於「為什麼不跟中國買疫苗」這一類的議題，林靜儀強調，相信接下來多數民眾都能逐漸看透背後的用意，現在的重點應該是，「各縣市衛生局是否準備好施打流程安排了？不要又是只有放話很會超前部署。」