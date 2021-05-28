　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

莫德納疫苗「入手時間線」曝光　林靜儀1重點籲各縣市快安排

記者黃翊婷／綜合報導

首批15萬劑莫德納疫苗今日（28日）下午3時50分抵台，對於台灣近日的疫苗之亂，前立委、醫師林靜儀27日在臉書PO文梳理採購疫苗的時間線，發現去年11月就有媒體報導，政府曾於同年8月洽談莫德納，今年2月莫德納官網公布售給台灣500萬劑疫苗，現在第一批即將運抵，政府是否有按部就班在努力，已經很明顯了，「重點是各縣市衛生局是否準備好施打流程安排了？不要又是只有放話很會超前部署。」

▲▼美韓兩國針對疫苗合作簽署備忘錄，三星可為莫德納代理生產疫苗，完成裝瓶、貼籤、封裝等工作。（圖／路透社）

▲林靜儀整理媒體資訊，發現指揮中心早在去年8、9月就開始與莫德納洽談購買疫苗。（圖／路透社）

林靜儀提到，首批莫德納疫苗28日會到，雖然在不希望受到阻擾的情況下，有許多資訊不能提早揭露，但回顧疫苗採購的相關報導，發現其實去年11月疫情指揮中心發言人莊人祥曾說，同年8、9月曾與莫德納公司洽談，後續報導也提及可以購買千萬劑疫苗，然後今年2月莫德納官網宣布售給台灣500萬劑疫苗，第一批將在5月28日抵達台灣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「有沒有按部就班在努力？」林靜儀認為，在全台疫情嚴峻的情況下，希望部分人士不要因為政治目的，故意引起民眾恐慌，也不要抹滅在第一線洽購疫苗的專業團隊的努力，「只能說，因為疫情，民眾會急，可以理解。」

至於「為什麼不跟中國買疫苗」這一類的議題，林靜儀強調，相信接下來多數民眾都能逐漸看透背後的用意，現在的重點應該是，「各縣市衛生局是否準備好施打流程安排了？不要又是只有放話很會超前部署。」

最新消息就是明天首批莫德納疫苗會到。 回顧疫苗採購相關報導，在希望不被阻撓的情況下許多資訊不能提早揭露，但是去年11月就說過8月洽談過莫德納，去年11月報導也已提及可以購買千萬劑疫苗，今年2月莫德納官網宣布售台灣五百萬劑疫苗，然後今天第一...

林靜儀醫師發佈於 2021年5月27日 星期四

ET快訊
日本6月給台灣AZ疫苗　日媒：有血栓疑慮國內「暫緩施打」
南港郵差發燒送醫「快篩陽性」！未與確診同事接觸　感染源不明
陳時中落淚怪罪八大！　酒店觀察家批「官逼民反」：誰來體諒小姐
孕婦確診呼吸困難！　台北慈濟「插管剖腹」一次保兩命
獨／高雄警界疑「首例確診」！　分局連夜清消、派出所恐關門
何志偉曝同事「快篩陰性隔天離世」：地方政府沒有隔離、全家篩檢

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／第一起消防員確診　陳宗彥說明

南港郵差發燒送醫「快篩陽性」！未與確診同事接觸　感染源不明

孕婦確診新冠難呼吸　台北慈濟正壓手術室「插管剖腹」一次保兩命

本土5528「最新分布地圖」曝光　1縣市單日確診激增變色

莫德納疫苗「入手時間線」曝光　林靜儀1重點籲各縣市快安排

41萬劑AZ疫苗今開打　一表看懂「9大族群施打順位」

莫德納疫苗說來就來　台大醫揭外交內幕：政府很多事只能偷偷做

柯文哲神預言！　1月專訪一句話命中「台灣疫苗亂象」

獨／高雄小港員警夫婦疑確診！　分局連夜清消、派出所恐關門

台灣社交距離App「下載百萬卻僅29人回報」　急診醫手機沒響過

宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人

狗狗在家玩耍不明原因驚嚇逃命　媽調監視器看真相：有那麼可怕？

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

「快篩陽性」男不滿入住防疫旅館　轉身欲逃離：害怕無法回家團聚

怕爆快樂缺氧！藥局血氧機賣光 「氧氣瓶大熱銷」民眾一次買10罐

不滿重機切線！男開窗比不雅手勢　狂追車攔阻...到警局嗆：沒紅牌精神

動力火車垃圾話太多...KID「還需要聊的嗎」　「10男戴假髮」顏志琳羞問：大家都長頭髮

後方車突竄出「逆向左側超車」　險撞對向車！網怒：不怕死？

Melody防疫領錢大喊「社交距離」：寧願被笑！　ㄗㄘㄙㄓㄔㄕ分不清「苦惱20年了」

陳芳語揪林利豪甜唱西洋情歌❤　連飆《Shallow》《Listen》高音炸裂...狗嚇到

LIVE／第一起消防員確診　陳宗彥說明

南港郵差發燒送醫「快篩陽性」！未與確診同事接觸　感染源不明

孕婦確診新冠難呼吸　台北慈濟正壓手術室「插管剖腹」一次保兩命

本土5528「最新分布地圖」曝光　1縣市單日確診激增變色

莫德納疫苗「入手時間線」曝光　林靜儀1重點籲各縣市快安排

41萬劑AZ疫苗今開打　一表看懂「9大族群施打順位」

莫德納疫苗說來就來　台大醫揭外交內幕：政府很多事只能偷偷做

柯文哲神預言！　1月專訪一句話命中「台灣疫苗亂象」

獨／高雄小港員警夫婦疑確診！　分局連夜清消、派出所恐關門

台灣社交距離App「下載百萬卻僅29人回報」　急診醫手機沒響過

LIVE／第一起消防員確診　陳宗彥說明

日本6月給台灣AZ疫苗　日媒：有血栓疑慮國內「暫緩施打」

德國BNT不評論「與台談判」進度　盼全球更多人獲得疫苗

老實男付清頭期款！未婚妻「願付貸款」但開1條件　他一看為難了

南港郵差發燒送醫「快篩陽性」！未與確診同事接觸　感染源不明

客運工會請命施打公費疫苗遭拒　游淑慧怒轟：恐成華航諾富特翻版

股匯齊揚！新台幣早盤升逾3分　來到27.785元

瑞士財團出2,549億買藍寶堅尼　福斯集團：我們不會賣

台股勁揚近逾百點！鴻海、大立光領頭漲逾1%　大盤攻上16700關卡

聯合國：以色列空襲加薩恐涉戰爭罪

他餵「空氣零食」惡整家中賓士貓 呆萌反應逗網笑網：奴才太壞啦！

生活熱門新聞

台鐵自強號　驚傳1男咳嗽昏迷

一圖看5款新冠疫苗　莫德納保護力94%

莫德納疫苗來了　台大醫揭外交內幕

婦發燒6天被醫師請回　兒看APP才知確診

都有副作用！一張圖看懂「5大疫苗優缺點」

值得表揚確診者　快篩陰性仍警戒

台鐵男「車廂狂咳昏倒」！真相曝

疫情下存款多少「才敢裸辭」

梅雨鋒面明晚報到！這3天雨最猛

高雄小港員警疑似確診！分局連夜急清消

士林夜市8點近全黑　現況慘慘慘

陳時中曝：BNT要求「我國」不准寫入新聞稿

莫德納疫苗保護力94%　15萬劑明天到

全台變天！周末有雨到下周　鋒面「2度南壓」時間曝

更多熱門

相關新聞

陳時中落淚怪罪八大！酒店觀察家批官逼民反

陳時中落淚怪罪八大！酒店觀察家批官逼民反

陳時中25日在記者會上哽咽替員警發聲，斥責八大行業仍私下開業，在酒店陪侍產業進行田野工作、清大社會所碩士徐豪謙則指出，他對陳時中的言論非常不滿，「在被貼上防疫破口標籤時，誰去理解為什麼他們要偷開？」

41萬劑AZ今開打　一表看懂9族群順位

41萬劑AZ今開打　一表看懂9族群順位

莫德納疫苗來了　台大醫揭外交內幕

莫德納疫苗來了　台大醫揭外交內幕

柯文哲神預言！　1月專訪一句話命中「台灣疫苗亂象」

柯文哲神預言！　1月專訪一句話命中「台灣疫苗亂象」

萬華里長遭控賤人命　父確診「竟被要求封口」

萬華里長遭控賤人命　父確診「竟被要求封口」

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫疫苗

讀者迴響

熱門新聞

愛莉莎莎被家人「強制帶離萬華」　長文自省

關門忘了貓！3坨烤焦菠蘿罰站1hr

紓困4.0懶人包　企業薪資補貼2萬、勞工可貸10萬、中小企業千億貸款

爸媽揪女兒3P　毀三觀139張照片外流

幕後／蔡英文亮牌反擊疫苗之亂　一路挨打忍到莫德納上飛機

跟總統開會　陳時中「偷偷脫鞋」被抓包

紓困4.0！員工薪資補貼2萬　立委喊：勞工每月1萬連發3個月

台鐵自強號　驚傳1男咳嗽昏迷

一圖看5款新冠疫苗　莫德納保護力94%

莫德納疫苗來了　台大醫揭外交內幕

婦發燒6天被醫師請回　兒看APP才知確診

范雲談疫苗　朱學恒：不讀書的文組誤國

何志偉曝同事「快篩陰性隔天離世」

即／全國首例！台北市2消防員確診

快訊／蘇貞昌宣布：若修法順利，第一波紓困資金6月4日快速入帳

更多

最夯影音

更多
宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人

宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人
狗狗在家玩耍不明原因驚嚇逃命　媽調監視器看真相：有那麼可怕？

狗狗在家玩耍不明原因驚嚇逃命　媽調監視器看真相：有那麼可怕？

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

「快篩陽性」男不滿入住防疫旅館　轉身欲逃離：害怕無法回家團聚

「快篩陽性」男不滿入住防疫旅館　轉身欲逃離：害怕無法回家團聚

怕爆快樂缺氧！藥局血氧機賣光 「氧氣瓶大熱銷」民眾一次買10罐

怕爆快樂缺氧！藥局血氧機賣光 「氧氣瓶大熱銷」民眾一次買10罐

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面