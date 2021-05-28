陳時中落淚怪罪八大！　酒店觀察家批「官逼民反」：誰來體諒小姐

▲全台提升三級防疫警戒，仍有八大業者私下接客。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）



記者崔子柔／綜合報導

陳時中25日在記者會上哽咽替員警發聲，斥責八大行業仍私下開業，在酒店陪侍產業進行田野工作、清大社會所碩士徐豪謙則指出，他對陳時中的言論非常不滿，「在被貼上防疫破口標籤時，誰去理解為什麼他們要偷開？」

「陳時中哽咽為基層警員抱屈，但八大從業者就不委屈了嗎」，徐豪謙昨（27）日發文表示，去年4月勒令酒店停業，卻沒有配套紓困措施，後來民間團體不斷呼籲，才使政府在5月開放酒店陪侍工作者申請紓困金，疫情突然爆發，酒店都是一瞬間被要求停業，所有工作者都沒有緩衝時間去面對突然消失的經濟來源。

徐豪謙指出，去年許多業界大哥在被勒令停業後，轉去接手鋼琴酒吧，但相對能上班的小姐和能賺到的錢都有限，「對這些『哥』來講，完全沒有必要在這個時間點硬要賺這個錢，但小姐們需要」，不少小姐身上有債務問題，「沒有任何餘裕可以跟大家共體時艱」，政府也沒辦法接住他們，酒店業只能自行組織、自力救濟。

徐豪謙表示，這次被勒令停業，雖然有雙北從業者到外縣市工作的案例，但多數業內人士都會互相提醒忍一忍，把這兩周當作休息，撐過再一起復業，連在臉書社團招攬「私台」的貼文，都會有同業在下方指責，但在三級警戒宣布延長到6月14日後，指責的聲浪又變小，因為大家開始感到不安，不知道下一步怎麼走。

「沒有紓困辦法作為配套，卻要指責八大業者違規營業之情事，難道不是另一種形式的政策殺人、官逼民反嗎」徐豪謙指出，大家沒有那麼白目，如果不是生計受到衝擊又沒有明確紓困措施，「誰要被冠上『防疫破口』、『老鼠屎』罵名，在夾縫中求生存呢？」

▼徐豪謙PO文。（圖／翻攝自Facebook／徐豪謙）

