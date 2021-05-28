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萬華里長遭控賤人命！父確診「竟被要求封口」　延誤就醫母病危

國內疫情接連爆發，萬華區一陳姓里長遭控延誤患者就醫。（讀者提供）

▲國內疫情接連爆發，萬華區一陳姓里長遭控延誤患者就醫。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國內疫情接連爆發，萬華區成為疫情熱點，現傳出當地某許姓里長接獲民眾懷疑全家染疫的求助電話，第一時間竟要求對方在家等候通知並封口，Ｌ先生在家等候多日，苦無消息，由於母親、哥哥皆出現發燒、咳嗽等症狀，只好轉向友人求助，3人至醫院作篩檢發現陽性，Ｌ先生與哥哥現被安置在飯店隔離，Ｌ母則轉醫院治療，但情況不理想，院方現已發出病危通知，讓Ｌ先生的友人Ｋ先生痛批，里長延誤就醫，根本罔顧人命。

Ｋ先生告訴本刊，Ｌ父在上週確診後送至加護病房，在賣場工作的Ｌ先生，擔心與父同住的哥哥、母親跟他染疫，立刻通報里長求助，但里長接到電話後，只要Ｌ先生在家等候衛生所通知，但Ｌ先生苦等多日卻苦無消息，加上Ｌ母高燒不退、不斷咳嗽，Ｌ先生才打電話向Ｋ先生求助。

Ｋ先生在臉書指控陳姓里長，引起關注。（讀者提供）

▲Ｋ先生在臉書指控陳姓里長，引起關注。

Ｋ先生氣憤地說：「朋友一家很單純，知道Ｌ父確診後，第一時間打電話向里長求助，但里長叫他們不要出門，他們想到醫院作篩檢，里長也跟他們說等衛生局通知，還要他們不要讓鄰居知道，要他們相信政府，還說朋友的症狀不嚴重，待在家裡就好，就因為相信里長的說法，他們連1922都沒打，延誤了就醫的時間。」

接到Ｌ先生的求助電話後，Ｋ先生立即聯絡許淑華議員，許淑華與衛生局秘書確認後，才得知沒收到通報，趕緊安排Ｌ先生一家人作篩檢，三人皆呈陽性，現Ｌ先生與哥哥被隔離在飯店，Ｌ母則被送至醫院急救，因病情嚴重，醫院在近日發出病危通知。


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