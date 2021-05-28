莫德納疫苗說來就來　台大醫揭外交內幕：政府很多事只能偷偷做

記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中27日晚間臨時召開記者會宣布，首批15萬劑莫德納疫苗將於28日下午3時50分運抵桃園國際機場。台大名醫施景中在臉書PO文中提到，這批疫苗並非突然說來就來，而是政府背後的努力，「其實政府很多事情只能偷偷摸摸地做。」

▲ 莫德納疫苗三期試驗，有效性高達94％。（圖／路透）

施景中表示，或許有人會疑惑，為何在這之前都沒有新疫苗的消息，卻突然於27日晚間宣布載運15萬劑莫德納疫苗的專機，已經從盧森堡起飛，但其實這都是政府在背後努力的結果，以AZ疫苗來說，「10天前，正是台灣面對最嚴峻疫情考驗的當下，在國外（的）台灣朋友，傳來他們歐盟的友台議員，正和我們外交部長面對面視訊會議的網路畫面，商討要立即援助台灣疫苗的事。」

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施景中提到，這件事情在朋友的國家低調進行，台灣也沒有媒體報導，但隔日AZ疫苗就從荷蘭啟運，並於2天後抵達台灣，他也將在今日（28日）分配施打這批疫苗，可能有些人會覺得政府對疫苗毫無作為，聲稱訂了3000萬劑，卻連100萬劑都還沒拿到手，「其實政府很多事情只能偷偷摸摸地做，為什麼不用我多言。」

最後施景中說，當日看到一篇新聞，是歐盟對AZ公司提出天價求償，因為現階段很多國家的AZ疫苗仍無法準時到貨，「即使這樣，我們涉外官員緊急要求後，歐盟還是擠出不少疫苗給我們了」，所以希望大家能同心抗疫，一起撐下去。